الشيخ خالد بن عبدالله ينوه بمسار علاقات التعاون بين البحرين والتشيك في مختلف المجالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نوَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بالمسار المتنامي للعلاقات القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك، وما يجمعهما من صداقة وتعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس راديك روبيش ( Radek Rubes )، سكرتير الدولة في وزارة خارجية جمهورية التشيك، والوفد المرافق.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تطلع مملكة البحرين لتعزيز العلاقات مع جمهورية التشيك، والدفع بها نحو آفاق أوسع، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، على نحو يخدم المصالح والأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويسهم في تحقيق النمو المنشود للبلدين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية الحوار في حل النزاعات، وتسخير الدبلوماسية في تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة والعالم.
من جانبه، أعرب سكرتير الدولة في وزارة خارجية جمهورية التشيك عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام متواصل بتنمية العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، راجيا لمملكة البحرين مزيدا من التطور والازدهار.
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