الشيخ خالد بن عبدالله ينوه بمسار علاقات التعاون بين البحرين والتشيك في مختلف المجالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬راديك‭ ‬روبيش‭ (‬ Radek ‭ ‬ Rubes ‭)‬،‭ ‬سكرتير‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والصحية،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المنشود‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات،‭ ‬وتسخير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سكرتير‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬بتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬راجيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭. ‬

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