القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬لرعاية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الدافع‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬نحو‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتميز‭ ‬وذلك‭ ‬بعناية‭ ‬وحرص‭ ‬منتسبيها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم‭ ‬لهذه‭ ‬القوة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬ثرى‭ ‬وأجواء‭ ‬ومياه‭ ‬البلاد‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬واقتدار‭.‬

كلمات دالة