القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين، حيث استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات الموكلة لتلك الوحدات، واطلع على الجاهزية القتالية وعلى مستوى الاستعدادات الإدارية المطلوبة والتجهيزات اللازمة، وذلك صباح أمس.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن لرعاية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، الدافع الأكبر في تطور قوة دفاع البحرين بأسلحتها ووحداتها نحو أعلى مراتب الإنجاز والتميز وذلك بعناية وحرص منتسبيها لتحقيق المزيد من النماء والتقدم لهذه القوة الوطنية من أجل حماية مكتسبات مملكة البحرين الحضارية والتنموية والذود عن ثرى وأجواء ومياه البلاد بكل عزيمة واقتدار.
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