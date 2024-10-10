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القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين

10/10/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الموكلة‭ ‬لتلك‭ ‬الوحدات،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الإدارية‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتجهيزات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬لرعاية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الدافع‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬نحو‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتميز‭ ‬وذلك‭ ‬بعناية‭ ‬وحرص‭ ‬منتسبيها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم‭ ‬لهذه‭ ‬القوة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬ثرى‭ ‬وأجواء‭ ‬ومياه‭ ‬البلاد‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬واقتدار‭.‬

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