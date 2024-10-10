انطلاق أعمال مؤتمر البحرين للطب النفسي في نسخته الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، الحرص على الاستمرار في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين والمقيمين ومواصلة الارتقاء بالقطاع الصحي بمختلف تخصصاته وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى حضوره، افتتاح مؤتمر البحرين الثاني للطب النفسي الذي تنظمه المستشفيات الحكومية بالتعاون مع أديوكيشن بلاس على مدار يومي ال10 وال11 من أكتوبر الجاري، في فندق الخليج.
وأشار، إلى أن المؤتمر سجل نجاحاً بارزاً في نسخته الأولى، مؤكداً الدور المهم التي تلعبه المؤتمرات العلمية في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، والحرص على الاستمرار في استضافة هذه المؤتمرات لإتاحة الفرصة للعاملين في القطاع للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الصحية العلاجية والتشخيصية في كل المجالات.
من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء بوجيري رئيس الخدمات الطبية بمستشفى الطب النفسي رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشكل عاملاً مهما لتبادل الخبرات وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة، مضيفةً أن المؤتمر يُركز على الصلة الأساسية بين الصحة النفسية والجسدية، ويناقش عددا من المواضيع الرئيسية في مختلف المجالات المرتبطة بالصحة النفسية،
وأوضحت الدكتورة بوجيري أن المؤتمر يستضيف مجموعة متنوعة من المتحدثين الخبراء من مملكة البحرين ودول الخليج العربي، إلى جانب جمهورية مصر العربية، وبريطانيا.
وكرم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال الافتتاح، الجهات الداعمة للمؤتمر والشركاء الاستراتيجيين والشركة المنظمة، كما تم تقديم هدية تذكارية إلى معاليه من اللجنة المنظمة للمؤتمر.
كلمات دالة
MENAFN10102024000055011008ID1108768616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.