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انطلاق أعمال مؤتمر البحرين للطب النفسي في نسخته الثانية

10/10/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ومواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاته‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضوره،‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الثاني‭ ‬للطب‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬ال10‭ ‬وال11‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭. ‬

وأشار،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سجل‭ ‬نجاحاً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬التي‭ ‬تلعبه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الصحية‭ ‬العلاجية‭ ‬والتشخيصية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيماء‭ ‬بوجيري‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بمستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يشكل‭ ‬عاملاً‭ ‬مهما‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يُركز‭ ‬على‭ ‬الصلة‭ ‬الأساسية‭ ‬بين‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية،‭ ‬ويناقش‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بوجيري‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يستضيف‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وبريطانيا‭. ‬

وكرم‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬خلال‭ ‬الافتتاح،‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬والشركة‭ ‬المنظمة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬معاليه‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭.‬

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