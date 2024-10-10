تكريم 5 بحرينيين من ((أطباء الخليج)) في مقر الإقامة الفرنسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُذكر‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخرجين‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ – ‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬العام،‭ ‬وهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬الخليج‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬سفير‭ ‬فرنسا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم،‭ ‬سفير‭ ‬فرنسا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬سيمكن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الطموح‭ ‬الأطباء‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬الدفعة‭ ‬المتخرجة‭ ‬من‭ ‬تعميق‭ ‬تخصصهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬الممارسين‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الفرنسي‮»‬‭.‬

برنامج‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬تعاون‭ ‬طبي‭ ‬متميز‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬والبحرين‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭. ‬يمكّن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬صحي‭ ‬بحريني‭ ‬متكامل‭ ‬وشامل‭ ‬يغطي‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬المملكة‭. ‬

وأعرب‭ ‬سفير‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬أشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الزمالات‭ ‬والتدريب‭ ‬التمريضي،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬السريرية‭ ‬المعقدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المنامة‭ ‬الصحي‮»‬‭.‬

كلمات دالة