وزير الخارجية يشيد بجهود اللجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، بحضور الدكتور عيسى ناصر النعيمي، وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية.
وقد رحب وزير الخارجية بوكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السعودي والوفد المرافق، بمناسبة عقد الدورة الرابعة للجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة، مشيدا بجهود اللجنة في تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الشؤون القنصلية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين وزارتي الخارجية في المجال القنصلي، وتأكيد أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وسبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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