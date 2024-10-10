وزير الخارجية يشيد بجهود اللجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اليوسف،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عقد‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجنة‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القنصلي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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