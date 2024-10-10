Friday, 11 October 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يشيد بجهود اللجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة

10/10/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اليوسف،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عقد‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجنة‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القنصلي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10102024000055011008ID1108768614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث