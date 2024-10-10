ختام فعاليات التمرين البحري المشترك ((أمن المملكة 10))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬الأمني،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لمجريات‭ ‬وحيثيات‭ ‬التمرين‭.‬

وأشاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالاستعداد‭ ‬والجاهزية‭ ‬العالية‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬التمرين‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية‭ ‬العالية‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬وإنجاز‭ ‬المهام‭ ‬الأمنية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬وقدرات‭ ‬منتسبي‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والجهات‭ ‬المشاركة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لدعم‭ ‬ومشاركة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬المشتركة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭.‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬إجراء‭ ‬التمرين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬يظهر‭ ‬التخطيط‭ ‬السليم‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخبرات،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬تميز‭ ‬أداء‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مواصلة‭ ‬تحديث‭ ‬المعدات‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وتأهيل‭ ‬منتسبي‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬النظم‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

وقد‭ ‬عكس‭ ‬التمرين‭ ‬قدرات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الأمنية،‭ ‬والجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬التمرين‭ ‬تدريبات‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬مكافحة‭ ‬الحرائق‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وعمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬اعتلاء‭ ‬وتفتيش‭ ‬السفن‭. ‬

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