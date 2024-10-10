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خطة وطنية لشبكات تصريف مياه الأمطار في البحرين قريبا

10/10/2024 7:15:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭ ‬ ‭ ‬مروة‭ ‬أحمد


كشف‭ ‬المهندس‭ ‬يوسف‭ ‬البناء‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬النظافة‭ ‬بأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬15‭ ‬موظفًا‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬ثمانية‭ ‬مفتشين‭ ‬للعمل‭ ‬الميداني،‭ ‬وتخصيص‭ ‬8‭ ‬صهاريج‭ ‬و8‭ ‬مضخات‭ ‬مبدئيا‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بحسب‭ ‬الظروف‭ ‬والأوضاع‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الفرعية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وممثلون‭ ‬من‭ ‬الأشغال‭ ‬والنـائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬وتمركز‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سند‭ ‬والنويدرات‭ ‬وسترة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬بلاغات‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬18‭ ‬صهريجًا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مصارف‭ ‬الأمطار‭ ‬لها‭ ‬مخـارج‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سـند‭ ‬فهناك‭ ‬مشاريع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

بدوره‭ ‬تحدث‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬نوعية‭ ‬تبناها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تشمل‭ ‬نظاما‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وستكون‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬خطة‭ ‬نوعيّة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬معايير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيرى‭ ‬النور‭ ‬وسيتم‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬كشف‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالنبي‭ ‬الكوفي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قادم‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدام‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الري‭ ‬ونوّه‭ ‬بـأن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬العمل‭ ‬وتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أشـار‭ ‬الكوفي‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توصيل‭ ‬شبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬مباشرة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تواجهه‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لتوصيل‭ ‬خزانات‭ ‬كبيرة‭ ‬سيتم‭ ‬توصيلها‭ ‬بمياه‭ ‬البحر‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مثل‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬توثيقها‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬والنقاط‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬خدماتي‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بحسب‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عنه‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬خلود‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمواطنين‭ ‬لضمان‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يفرضها‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬أنفسهم‭ ‬وأسرهم‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية،‭ ‬يعد‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استجابة‭ ‬شاملة‭ ‬وناجحة‭. ‬

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