خطة وطنية لشبكات تصريف مياه الأمطار في البحرين قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
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– مروة أحمد
كشف المهندس يوسف البناء القائم بأعمال رئيس قسم النظافة بأمانة العاصمة أن الأمانة العامة تولي اهتماما كبيرا بالاستعداد لموسم الأمطار المقبل، وعلى رأسها المهندس محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، حيث تم تخصيص 15 موظفًا لموسم الأمطار المقبل، كما سيتم توفير ثمانية مفتشين للعمل الميداني، وتخصيص 8 صهاريج و8 مضخات مبدئيا للتعامل مع مياه الأمطار بحسب الظروف والأوضاع في الشوارع الفرعية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة والذي أقيم أمس حضره عدد من أعضاء مجلس أمانة العاصمة وممثلون من الأشغال والنـائب أحمد السلوم بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين.
ونوّه إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الأشغال للعمل على حل نقاط تجمع وتمركز مياه الأمطار، والتي تتكون في مناطق سند والنويدرات وسترة والتي كانت أكثر بلاغات المتضررين من موجة الأمطار الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم توفير 18 صهريجًا خلال العام الماضي، لافتا إلى أن كل مصارف الأمطار لها مخـارج وبالنسبة إلى منطقة سـند فهناك مشاريع مرتبطة بشبكة تصريف مياه الأمطار.
بدوره تحدث النائب أحمد السلوم عن وجود خطة وطنية نوعية تبناها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تشمل نظاما لتصريف مياه الأمطار على مستوى مملكة البحرين وستكون على مراحل، معتبرا أنها خطة نوعيّة تتناسب مع تغير معايير المناخ في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيرى النور وسيتم عرضه على مجلس النواب ضمن مشروع الميزانية الجديدة.
ومن جانبه كشف المهندس عبدالنبي الكوفي مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي عن مشروع قادم لإعادة استخدام مياه الأمطار في الري ونوّه بـأن المشروع في طور العمل وتم تطبيقه في منطقة واحدة في البحرين، كما أشـار الكوفي إلى تنفيذ مشروع توصيل شبكات تصريف مياه الأمطار إلى البحر مباشرة حيث تم تنفيذه بشكل مؤقت في أحد مناطق البحرين وذلك بحسب الظروف الجوية الصعبة التي كانت تواجهه هذه المنطقة.
وأضاف أن هناك خطة لتوصيل خزانات كبيرة سيتم توصيلها بمياه البحر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة التخطيط العمراني التي تلعب دورًا مهما في توثيقها كون هذه المناطق والنقاط تمر على خط خدماتي يجب التعامل معه بحسب الجهات المسؤولة عنه وصولًا إلى البحر.
من جانبها، أكدت د. خلود القطان نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة، أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية والمواطنين لضمان مواجهة التحديات التي قد يفرضها موسم الأمطار، وشددت على أن التعاون بين وزارة الأشغال وأمانة العاصمة بالإضافة إلى مساهمة المواطنين في توعية أنفسهم وأسرهم بشأن الإجراءات الوقائية، يعد حجر الزاوية في تحقيق استجابة شاملة وناجحة.
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