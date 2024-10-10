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رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يفتتح مسجد خلود محمد جمعة بديار المحرق

10/10/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مسجد‭ ‬خلود‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬بُني‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬للجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬باعتبارها‭ ‬مناراتٍ‭ ‬للعلم‭ ‬والفضيلة‭ ‬وطاعة‭ ‬الرحمن،‭ ‬وملتقى‭ ‬رحبًا‭ ‬للمؤمنين‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬وحدتهم‭ ‬وترابطهم‭ ‬وتكافلهم،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬شواهد‭ ‬حية‭ ‬وحضارية‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬الإسلامي‭ ‬الناصع‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم،‭ ‬وعلى‭ ‬الحركة‭ ‬الدينية‭ ‬والعلمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تسهم‭ ‬بحيوية‭ ‬وفعالية‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬دائمين‭ ‬بدور‭ ‬العبادة‭ ‬وبانتشارها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دور‭ ‬المحسنين‭ ‬في‭ ‬إعمار‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬ورعايتها،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الخير‭ ‬والبذل‭ ‬والعطاء‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬المعطاء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الإسهامات‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المحسنون‭ ‬لخدمة‭ ‬دينهم‭ ‬وبلادهم‭ ‬ومجتمعهم،‭ ‬والتي‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬خيِّرة‭ ‬وسخية‭.‬

ونوه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بمبادرة‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬بتبني‭ ‬إنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬خلود‭ ‬محمد‭ ‬جمعة،‭ ‬وقاعة‭ ‬المناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الملحقة‭ ‬بالمسجد‭. ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بافتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المسجد‭ ‬المبارك‭ ‬ليكون‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬موطنًا‭ ‬للعبادة‭ ‬والطاعة‭ ‬والذكر‭ ‬وتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬ومنارةً‭ ‬للعلم‭ ‬والفضيلة‭ ‬والإيمان،‭ ‬مهنئًا‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الطيبة‭.‬

تشييد‭ ‬المشاريع‭ ‬الخيرية

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬عبَّر‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بافتتاح‭ ‬المسجد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬تأتي‭ ‬عرفانًا‭ ‬وحبًّا‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬بلادنا‭ ‬الطيبة،‭ ‬وتعبيرًا‭ ‬صادقًا‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لخدمة‭ ‬البلد،‭ ‬كما‭ ‬توارثنا‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬وتشييد‭ ‬المشاريع‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الأجداد‭ ‬رحمهم‭ ‬الله‭ ‬جميعًا،‭ ‬سباقين‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الخير،‭ ‬ونحن‭ ‬نسير‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬نهجهم،‭ ‬راجين‭ ‬من‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفقنا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أهلنا‭ ‬ومجتمعنا‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬للصحفيين‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬خلود‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬باسم‭ ‬زوجته‭ ‬وتم‭ ‬بناء‭ ‬قاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تحمل‭ ‬اسمه‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المسجد‭ ‬وهي‭ ‬جاهزة‭ ‬حاليا‭ ‬وسيتم‭ ‬افتتاحها‭ ‬قريباً،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬القاعة‭ ‬نموذجية‭ ‬ومتعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬وتتسع‭ ‬لحوالي‭ ‬300‭ ‬شخص‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ألقى‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬المساجد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توافقا‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭.‬

بدوره‭ ‬أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ضرار‭ ‬الشاعر‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬تدشين‭ ‬قاعة‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬قاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭.‬

7‭ ‬جوامع‭ ‬ومساجد‭ ‬تخدم‭ ‬ديار‭ ‬المحرق

كشف‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬مساجد‭ ‬وجوامع‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬مسجد‭ ‬خلود‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والزائرين‭ ‬وزوار‭ ‬المجمعات‭ ‬المختلفة‭ ‬والأماكن‭ ‬السياحية‭.‬

وذكر‭ ‬العمادي‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للصحفيين‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬جامع‭ ‬جديد‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬العام‭ ‬لديار‭ ‬المحرق‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬بها‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مسجد‭ ‬خلود‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬حوالي‭ ‬1700‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مصلٍّ‭ ‬ومصلية‭.

وقد‭ ‬روعي‭ ‬في‭ ‬بنائه‭ ‬الطابع‭ ‬المعماري‭ ‬البحريني‭ ‬التقليدي‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬بعض‭ ‬اللمسات‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬تميّزًا‭ ‬أكبر‭ ‬لمظهره‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬وسوف‭ ‬تُلحق‭ ‬بالمسجد‭ ‬قاعة‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منطقة‭ ‬واسعة‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭.‬

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬ويوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬وخالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وفوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وعبدالله‭ ‬محمد‭ ‬جمعة،‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬قراطة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمشايخ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتيْ‭ ‬كانو‭ ‬وجمعة‭ ‬الكرام،‭ ‬وجمع‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭.‬

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