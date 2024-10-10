رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يفتتح مسجد خلود محمد جمعة بديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
افتتح الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صباح يوم أمس الخميس مسجد خلود محمد جمعة بمنطقة ديار المحرق الذي بُني على نفقة فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو.
وأكد الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تولي أهمية خاصة للجوامع والمساجد ودور العبادة باعتبارها مناراتٍ للعلم والفضيلة وطاعة الرحمن، وملتقى رحبًا للمؤمنين يعزز من وحدتهم وترابطهم وتكافلهم، لافتًا إلى أن بيوت الله كانت منذ القدم شواهد حية وحضارية على التاريخ الإسلامي الناصع لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وعلى الحركة الدينية والعلمية والاجتماعية التي كانت وما زالت تسهم بحيوية وفعالية في مشروعات التنمية والازدهار.
وأشاد في هذا السياق بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام ورعاية دائمين بدور العبادة وبانتشارها في مختلف مناطق البحرين، مثمنًا دور المحسنين في إعمار بيوت الله ورعايتها، بما يعكس روح الخير والبذل والعطاء لدى الشعب البحريني المعطاء، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بهذه الإسهامات الكريمة التي يقوم بها المحسنون لخدمة دينهم وبلادهم ومجتمعهم، والتي تنم عن روح خيِّرة وسخية.
ونوه في هذا الصدد بمبادرة فوزي أحمد كانو بتبني إنشاء مسجد خلود محمد جمعة، وقاعة المناسبات الاجتماعية الملحقة بالمسجد. معربًا عن سعادته بافتتاح هذا المسجد المبارك ليكون بإذن الله تعالى موطنًا للعبادة والطاعة والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ومنارةً للعلم والفضيلة والإيمان، مهنئًا أهالي منطقة ديار المحرق بهذه المناسبة الطيبة.
تشييد المشاريع الخيرية
ومن جانبه، عبَّر فوزي أحمد كانو عن شكره وتقديره للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على تفضله بافتتاح المسجد، مؤكدًا أن «هذه المشروعات تأتي عرفانًا وحبًّا لكل أبناء بلادنا الطيبة، وتعبيرًا صادقًا عن الدور والمسؤولية الوطنية والاجتماعية لخدمة البلد، كما توارثنا جيلاً بعد جيل أهمية تبني وتشييد المشاريع الخيرية في البحرين والخليج كما كان الأجداد رحمهم الله جميعًا، سباقين في عمل الخير، ونحن نسير اليوم على نهجهم، راجين من المولى عز وجل أن يوفقنا في خدمة أهلنا ومجتمعنا».
وصرح فوزي كانو للصحفيين بأنه تم إنشاء مسجد خلود محمد جمعة باسم زوجته وتم بناء قاعة للمناسبات الاجتماعية تحمل اسمه للمناسبات الاجتماعية على أرض في ديار المحرق قريبة من المسجد وهي جاهزة حاليا وسيتم افتتاحها قريباً، موضحاً أن القاعة نموذجية ومتعددة الاستخدامات وتتسع لحوالي 300 شخص.
إلى ذلك، ألقى عبدالحكيم يعقوب الخياط رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق كلمة أكد فيها أهمية بناء المساجد، مشيرا إلى أن هناك توافقا على بناء المساجد في كل منطقة من مناطق ديار المحرق.
بدوره أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن ضرار الشاعر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدشين قاعة فوزي أحمد كانو للمناسبات الاجتماعية وهي أول قاعة للمناسبات في منطقة ديار المحرق.
7 جوامع ومساجد تخدم ديار المحرق
كشف المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق عن وجود حوالي 7 مساجد وجوامع في ديار المحرق وذلك مع افتتاح مسجد خلود محمد جمعة يوم أمس، لخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة والزائرين وزوار المجمعات المختلفة والأماكن السياحية.
وذكر العمادي في تصريحه للصحفيين أنه سيتم افتتاح جامع جديد قبل نهاية هذا العام، بما يتناسب مع التطور العمراني في المخطط العام لديار المحرق وتوفير الخدمات المختلفة بها.
جدير بالذكر أن مسجد خلود محمد جمعة يقع في منطقة ديار المحرق، وتبلغ مساحته حوالي 1700 متر مربع، ويتسع لأكثر من 300 مصلٍّ ومصلية.
وقد روعي في بنائه الطابع المعماري البحريني التقليدي مع إضافة بعض اللمسات العصرية التي تضيف تميّزًا أكبر لمظهره الداخلي والخارجي من خلال شركة متخصصة في التصميم الداخلي، وسوف تُلحق بالمسجد قاعة فوزي أحمد كانو للمناسبات الاجتماعية، وعدد من المرافق والخدمات، إلى جانب منطقة واسعة لمواقف السيارات.
حضر الافتتاح سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق، ويوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، وخالد بن محمد كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، وفوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، وعبدالله محمد جمعة، وعبدالواحد عبدالعزيز قراطة عضو مجلس النواب، وعبدالحكيم يعقوب الخياط رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق، والمهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأعضاء مجلس الأوقاف السنية والمسؤولين والمشايخ، وعدد من أفراد عائلتيْ كانو وجمعة الكرام، وجمع من الأهالي.
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