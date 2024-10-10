افتتاح المخازن المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية (شفاء للتموين الطبي الوطني)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نوّه‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬واهتمام‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬الموجهة‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية،‭ ‬ويمثل‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنقل‭ ‬تبعية‭ ‬المخازن‭ ‬الطبية‭ ‬المركزية‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬للمجتمع‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للشراء‭ ‬الموحد‭ ‬للأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية،‭ ‬والسماح‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الشراء‭ ‬عبر‭ ‬اللجنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬المخازن‭ ‬المركزية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي،‭ ‬ووضع‭ ‬دليل‭ ‬الأدوية‭ (‬ Drug ‭ ‬ formulary ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬قائمة‭ ‬الأدوية‭ ‬بأسماء‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وأدوية‭ ‬الوصفات‭ ‬الطبية‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬وصفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قرب‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتعقب‭ ‬الدواء‭ ‬من‭ ‬المصنع‭ ‬حتى‭ ‬وصوله‭ ‬للمريض،‭ ‬ومراقبة‭ ‬صرف‭ ‬ومخزون‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬مخازن‭ ‬مركزية‭ ‬للأدوية‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنظيم‭ ‬صرف‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصحية‭. ‬وستناط‭ ‬بالمخازن‭ ‬المركزية‭ ‬تفعيل‭ ‬نظام‭ ‬فعّال‭ ‬لتتبع‭ ‬المشتريات،‭ ‬لتسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬المخزون،‭ ‬ووضع‭ ‬نظام‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭ ‬وصرف‭ ‬الدواء‭ ‬لدى‭ ‬الصيدليات‭ ‬التابعة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬المخزن‭ ‬المركزي‭ ‬والصيدليات‭ ‬والأقسام‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمخازن‭ ‬الطبية‭ ‬المركزية،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تحديث‭ ‬شبكات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لضمان‭ ‬سرعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬إدارة‭ ‬المخزون‭ ‬وتسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬اللوجستية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬لضمان‭ ‬مراقبة‭ ‬فعالة‭ ‬للمرافق‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وسلامة‭ ‬المخزون‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويعكس‭ ‬إيمان‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المناطة‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬تجاه‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطويره،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتيسير‭ ‬وصول‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬المرضى،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والمواد‭ ‬الطبية‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬بأهمية‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المواد‭ ‬والأدوية‭ ‬الأساسية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬اللازمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لكافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬للمترددين‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الارتقاء‭ ‬المنشود‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬المبذولة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وصولاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

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