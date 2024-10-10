Friday, 11 October 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح المخازن المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية (شفاء للتموين الطبي الوطني)

10/10/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬مشروع‭ ‬المخازن‭ ‬المركزية‭ ‬للأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ (‬شفاء‭ ‬للتموين‭ ‬الطبي‭ ‬الوطني‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نوّه‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬واهتمام‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬الموجهة‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية،‭ ‬ويمثل‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنقل‭ ‬تبعية‭ ‬المخازن‭ ‬الطبية‭ ‬المركزية‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬للمجتمع‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للشراء‭ ‬الموحد‭ ‬للأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية،‭ ‬والسماح‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الشراء‭ ‬عبر‭ ‬اللجنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬المخازن‭ ‬المركزية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي،‭ ‬ووضع‭ ‬دليل‭ ‬الأدوية‭ (‬ Drug ‭ ‬ formulary ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬قائمة‭ ‬الأدوية‭ ‬بأسماء‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وأدوية‭ ‬الوصفات‭ ‬الطبية‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬وصفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قرب‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتعقب‭ ‬الدواء‭ ‬من‭ ‬المصنع‭ ‬حتى‭ ‬وصوله‭ ‬للمريض،‭ ‬ومراقبة‭ ‬صرف‭ ‬ومخزون‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬مخازن‭ ‬مركزية‭ ‬للأدوية‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنظيم‭ ‬صرف‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصحية‭. ‬وستناط‭ ‬بالمخازن‭ ‬المركزية‭ ‬تفعيل‭ ‬نظام‭ ‬فعّال‭ ‬لتتبع‭ ‬المشتريات،‭ ‬لتسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬المخزون،‭ ‬ووضع‭ ‬نظام‭ ‬لإدارة‭ ‬المخزون‭ ‬وصرف‭ ‬الدواء‭ ‬لدى‭ ‬الصيدليات‭ ‬التابعة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬المخزن‭ ‬المركزي‭ ‬والصيدليات‭ ‬والأقسام‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمخازن‭ ‬الطبية‭ ‬المركزية،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تحديث‭ ‬شبكات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لضمان‭ ‬سرعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬إدارة‭ ‬المخزون‭ ‬وتسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬اللوجستية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬لضمان‭ ‬مراقبة‭ ‬فعالة‭ ‬للمرافق‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وسلامة‭ ‬المخزون‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويعكس‭ ‬إيمان‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المناطة‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬تجاه‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطويره،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتيسير‭ ‬وصول‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬المرضى،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والمواد‭ ‬الطبية‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬بأهمية‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المواد‭ ‬والأدوية‭ ‬الأساسية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬اللازمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لكافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬للمترددين‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الارتقاء‭ ‬المنشود‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬المبذولة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وصولاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10102024000055011008ID1108768608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث