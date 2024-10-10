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((التنسيقية)) تناقش مقترحات تطويرية لمراكز الخدمة الحكومية

10/10/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ492‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مقترحات‭ ‬تطويرية‭ ‬بشأن‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءة‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتصلة‭ ‬بممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬الموزع‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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