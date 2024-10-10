((التنسيقية)) تناقش مقترحات تطويرية لمراكز الخدمة الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ492.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أمس أن اللجنة التنسيقية اطلعت على مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني، كما ناقشت اللجنة مقترحات تطويرية بشأن مراكز الخدمة الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
واستعرضت اللجنة التنسيقية آخر المستجدات المتصلة بممارسة نشاط الموزع المعتمد في مملكة البحرين.
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