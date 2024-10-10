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مجزرة جديدة.. استشهاد 28 في ضربة جوية إسرائيلية لمدرسة تؤوي نازحين بغزة

10/10/2024 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لمدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬كما‭ ‬صدرت‭ ‬أوامر‭ ‬لثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬بالإخلاء‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬للخطر‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الغارة،‭ ‬التي‭ ‬أُصيب‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬رفيدة‭ ‬بمدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬اليها‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بعد‭ ‬فرارهم‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬للقيادة‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المسعفون‭ ‬إن‭ ‬54‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬أُصيبوا‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭. ‬

ويواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هجوما‭ ‬بدأه‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬عندما‭ ‬أرسل‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬أكبر‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬التاريخية‭ ‬الثمانية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وبلدتي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬المجاورتين‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬130‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬هدفها‭ ‬هو‭ ‬منع‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭. ‬

وأبلغ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السكان‭ ‬بإخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬تُقَدر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عدد‭ ‬المحاصرين‭ ‬فيها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمهل‭ ‬المرضى‭ ‬والأطباء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لمغادرة‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬ومستشفيي‭ ‬العودة‭ ‬وكمال‭ ‬عدوان‭ ‬وإلا‭ ‬سيتعرضون‭ ‬لخطر‭ ‬المداهمة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العدوان‭. ‬

وتزعم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية،‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬لديها‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬داخل‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬إن‭ ‬حياة‭ ‬ثمانية‭ ‬مرضى،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬داخل‭ ‬أقسام‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬ستتعرض‭ ‬للخطر‭ ‬إذا‭ ‬أجبرهم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الإخلاء‭. ‬

وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مصورة‭ ‬بالفيديو‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬مصابون‭ ‬بشظايا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬أجسامهم‭ ‬والأطراف‭ ‬العليا‭ ‬والدماغ،‭ ‬حالتهم‭ ‬خطيرة‭ ‬ومحتاجون‭ ‬لأجهزة‭ ‬تنفس‭ ‬صناعي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الوقود‭ ‬ينفد‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬والاحتلال‭ ‬يمنع‭ ‬وصول‭ ‬شاحنات‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‮»‬‭. ‬

ناشد‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسماح‭ ‬للطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬بشمال‭ ‬غزة‭ ‬بمواصلة‭ ‬عملها‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬معنا‭ ‬بتركنا‭ ‬نعمل‭ ‬وبفتح‭ ‬المجال‭ ‬لإدخال‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬حتى‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬خدمة‭ ‬طبية‭ ‬آمنة‭ ‬لشمال‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬راميش‭ ‬راجاسينجهام،‭ ‬مدير‭ ‬التنسيق‭ ‬بمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬إن‭ ‬فريق‭ ‬المكتب‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬رغم‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬أُجبر‭ ‬على‭ ‬الانتظار‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التوقف‭ ‬لساعات‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬أُلغيت‭ ‬المهمة‭. ‬وهي‭ ‬ممارسة‭ ‬معتادة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الأساسية‭ ‬لعمليات‭ ‬مساعدة‭ ‬فعالة‭ ‬غير‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭ ‬أو‭ ‬غائبة‭ ‬بالمرة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬تسبب‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأضرار‭ ‬بالمنشأة‭.‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬كانوا‭ ‬ممددين‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬خارج‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬النيران‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

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