مـنـظـمـة الـعـفـو تتهم إسرائيل بإصدار إنذارات مضللة لإخلاء مناطق في لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت -(أ ف ب): اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس إسرائيل بإصدار إنذارات مضللة للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أنّها تهدف أساسا لاقتلاع السكان من المنطقة الحدودية في ظل الحرب مع حزب الله.
وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في لبنان منذ 23 سبتمبر، مستهدفة ما تقول إنها بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة من البلاد. كما أعلنت في 30 منه بدء عمليات برية «محدودة» في المناطق
وأدى التصعيد الأخير إلى مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من 1,2 مليون آخرين، بحسب السلطات اللبنانية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار في بيان إنّ «تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة».
وذكرت أمنستي أنها حلّلت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله.
وأضافت أنّ التحذيرات تضمنت «خرائط مضللة» وتم نشرها «قبل وقت قصير، في إحدى الحالات، قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات، في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي» فيما كان كثير من السكان نيام.
وينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في شكل روتيني على حسابه على منصة اكس إنذارات بالإخلاء قبل الضربات التي تستهدف في شكل أساسي معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.
وقالت منظمة العفو إنّ «تحذيرات إسرائيل في جنوب لبنان تغطي مساحات جغرافية واسعة ما يثير مخاوف إذا ما كانت مصممة عوضا عن ذلك لإثارة عملية تهجير جماعي». وتابعت إنّ «الظروف التي تخلقها إجراءات إسرائيل في جنوب لبنان تخاطر بتهجير قسري لغالبية السكان المدنيين هناك».
وأفاد محللون وكالة فرانس برس أنّ هدف إسرائيل من توسيع عملياتها على الحدود هو إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، أحد المعاقل الرئيسية لحزب الله.
وأوضحت منظمة العفو أنّ إسرائيل أصدرت دعوات لإخلاء 118 بلدة وقرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
وحذّرت المنظمة من أنّ هذه الدعوات «لا تجعل من جنوب لبنان منطقة حرة لإطلاق النار» حيث ينظر إلى المدنيين المتبقيين فيها على أنهم أهداف عسكرية. وحضت إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي لتقليل الأضرار في صفوف المدنيين إلى حدها الأدنى.
وباتت ربع أراضي لبنان مشمولة بإنذارات إخلاء إسرائيلية، بحسب مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
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