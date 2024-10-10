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مـنـظـمـة الـعـفـو تتهم إسرائيل بإصدار إنذارات مضللة لإخلاء مناطق في لبنان

10/10/2024 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ (‬أمنستي‭) ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإصدار‭ ‬إنذارات‭ ‬مضللة‭ ‬للسكان‭ ‬لإخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬مخاوفها‭ ‬من‭ ‬أنّها‭ ‬تهدف‭ ‬أساسا‭ ‬لاقتلاع‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وكثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومنشآت‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬ومناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وقالت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬العفو‭ ‬أنييس‭ ‬كالامار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬تحذيرات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لسكان‭ ‬الضاحية،‭ ‬الحي‭ ‬ذي‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت،‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬أمنستي‭ ‬أنها‭ ‬حلّلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬تحذيرا‭ ‬للإخلاء‭ ‬وخرائط‭ ‬وأجرت‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬معقلا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬التحذيرات‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬خرائط‭ ‬مضللة‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬نشرها‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات،‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الضربات،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬نيام‭. ‬

وينشر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬روتيني‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬إنذارات‭ ‬بالإخلاء‭ ‬قبل‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أساسي‭ ‬معاقل‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬تحذيرات‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تغطي‭ ‬مساحات‭ ‬جغرافية‭ ‬واسعة‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬مصممة‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬لإثارة‭ ‬عملية‭ ‬تهجير‭ ‬جماعي‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تخلقها‭ ‬إجراءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تخاطر‭ ‬بتهجير‭ ‬قسري‭ ‬لغالبية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬محللون‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬هدف‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬عملياتها‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬أحد‭ ‬المعاقل‭ ‬الرئيسية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وأوضحت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬أنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬أصدرت‭ ‬دعوات‭ ‬لإخلاء‭ ‬118‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.
‬وحذّرت‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬منطقة‭ ‬حرة‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬المتبقيين‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭. ‬وحضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لتقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬حدها‭ ‬الأدنى‭. ‬

وباتت‭ ‬ربع‭ ‬أراضي‭ ‬لبنان‭ ‬مشمولة‭ ‬بإنذارات‭ ‬إخلاء‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

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