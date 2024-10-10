قصف إسرائيلي على لبنان وقتال مع حزب الله غداة تحذير من واشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬دارت‭ ‬معارك‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬أمس‭ ‬تنفيذ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬للحزب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬تدمير‭ ‬لبنان‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتوعد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬يحارب‭ ‬‮«‬بكثافة‮»‬‭ ‬و«بلا‭ ‬هوادة‮»‬‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬مدعوما‭ ‬بغارات‭ ‬جوية،‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬تقدم‭ ‬يذكر‭.

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬فيما‭ ‬تترافق‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬ضد‭ ‬حليفتهما‭ ‬إيران‭. ‬

وناقش‭ ‬الزعيمان‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لضرب‭ ‬إيران،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتوعد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الرد‭ ‬‮«‬قاتلا‭ ‬ودقيقا‭ ‬ومفاجئا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬طلب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬‮«‬التقليص‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬من‭ ‬تأثير‮»‬‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬نتنياهو‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬بلادهم‮»‬‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬قد‭ ‬يشهد‭ ‬نفس‭ ‬‮«‬الدمار‭ ‬والمعاناة‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬يعانيهما‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬بوضوح‭ ‬كبير‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يحصل‭ ‬تحرك‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يشبه‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتكون‭ ‬نتيجته‭ ‬كتلك‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬مقتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قادته‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬يؤكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬يصد‭ ‬التوغلات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

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وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬شملت‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬تدمير‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬الناقورة‮»‬‭ ‬الحدودية‭.

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في‭ ‬الأثناء،‭ ‬تتواصل‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أحد‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬أحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬هجرها‭ ‬سكانها‭. ‬

وفي‭ ‬دردغيا‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬واصل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أمس‭ ‬البحث‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬لهم‭. ‬

وتصاعدت‭ ‬سحابة‭ ‬دخان‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬الساحلية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬بحسب‭ ‬مقاطع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان‭. ‬