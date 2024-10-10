تـحـقـيـق لـلأمـم المـتـحـدة يتهم إسرائيل بجريمة ((إبادة)) ضد الإنسانية بتدمير النظام الصحي بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
جنيف -(الوكالات): أفاد تحقيق تابع للأمم المتحدة أمس الخميس بأنه خلص إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة «إبادة» ضد الإنسانية. واتهم بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي قبل صدور تقرير كامل، إسرائيل بشن «هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي» خلال الحرب.
فقد اتهم محققون من الأمم المتحدة أمس الخميس إسرائيل باستهداف المرافق الصحية في غزة عمدا وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أنها ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية». وقالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في بيان «نفّذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة».
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت «جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية».
نشرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الثاني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر قبل عام والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن في غزة، متهما إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ«التعذيب» والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان «على إسرائيل أن توقف فورا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة». وأضافت أن ذلك يشكل «استهدافا مباشرا للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين».
كما خلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية «تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية» في غزة وقيّدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي. وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة و«جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة». وتابعت أن إسرائيل سببت «معاناة لا تحصى» للمرضى الأطفال و«فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة».
سلط التقرير الضوء على مقتل الطفلة هند رجب في يناير باعتبارها «إحدى أكثر الحالات فظاعة».
اتصلت هند بالهلال الأحمر الفلسطيني، متوسلة لإنقاذها، بعد تعرض سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة. وتم في نهاية المطاف العثور على جثتها إلى جانب ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الذين تم إرسالهم للبحث عنها. وقالت اللجنة إنها توصلت إلى أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن قتلهم، ما يشكل جريمة حرب.
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