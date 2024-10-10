تـحـقـيـق لـلأمـم المـتـحـدة يتهم إسرائيل بجريمة ((إبادة)) ضد الإنسانية بتدمير النظام الصحي بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ -(‬الوكالات‭): ‬أفاد‭ ‬تحقيق‭ ‬تابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأنه‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬اتبعت‭ ‬سياسة‭ ‬منسقة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬وهي‭ ‬أفعال‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجريمة‭ ‬‮«‬إبادة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭. ‬واتهم‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المفوضة‭ ‬السامية‭ ‬السابقة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬نافي‭ ‬بيلاي‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬تقرير‭ ‬كامل،‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشن‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬متواصلة‭ ‬ومتعمدة‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬والمرافق‭ ‬بالقطاع‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭.

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فقد‭ ‬اتهم‭ ‬محققون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عمدا‭ ‬وقتل‭ ‬وتعذيب‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬ارتكبت‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بالأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نفّذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سياسة‭ ‬منسقة‭ ‬لتدمير‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬أوسع‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ارتكبت‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهجمات‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتعمدة‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬الطبيين‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية‮»‬‭.

‬نشرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬والتي‭ ‬أنشأها‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2021‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬تقريرها‭ ‬الثاني‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬والذي‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭. ‬

ويسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬إساءة‭ ‬معاملة‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬متهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بـ«التعذيب‮»‬‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والعنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬نافي‭ ‬بيلاي،‭ ‬المفوضة‭ ‬السابقة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬فورا‭ ‬تدميرها‭ ‬العشوائي‭ ‬وغير‭ ‬المسبوق‭ ‬للمرافق‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬استهدافا‭ ‬مباشرا‭ ‬للحق‭ ‬في‭ ‬الصحة،‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬عواقب‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭.

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كما‭ ‬خلص‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬تعمدت‭ ‬قتل‭ ‬واحتجاز‭ ‬وتعذيب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬واستهدفت‭ ‬المركبات‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وقيّدت‭ ‬تصاريح‭ ‬مغادرة‭ ‬القطاع‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬تشكل‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬عديدة‭ ‬و«جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإبادة‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سببت‭ ‬‮«‬معاناة‭ ‬لا‭ ‬تحصى‮»‬‭ ‬للمرضى‭ ‬الأطفال‭ ‬و«فرضت‭ ‬عمدا‭ ‬ظروفا‭ ‬معيشية‭ ‬يقصد‭ ‬بها‭ ‬إهلاك‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وربما‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كجماعة‮»‬‭.

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سلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬الطفلة‭ ‬هند‭ ‬رجب‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬الحالات‭ ‬فظاعة‮»‬‭.

‬اتصلت‭ ‬هند‭ ‬بالهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬متوسلة‭ ‬لإنقاذها،‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬سيارة‭ ‬عائلتها‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬وتم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أقاربها‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬التابعين‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إرسالهم‭ ‬للبحث‭ ‬عنها‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إنها‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرقة‭ ‬162‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬قتلهم،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬