أكثر من ألف عالم ومتخصص يشاركون في المؤتمر الدولي للغة العربية في دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - سيد عبدالقادر
يشارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية بدبي، الذي بدأ أمس ويستمر ثلاثة أيام برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وعضوية كل من
إيمان الطرابلسي، الباحثة والمحررة بمركز الجامعة بتونس وفاء محمد حسين، مسؤولة ملف المجلس واللغة العربية بإدارة الثقافة وحوار الحضارات.
ويعقد المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشارك ويحضر جلسات المؤتمر أكثر من ألف عالم ومتخصص في اللغة العربية من كافة أنحاء العالم وتقدم فيه أوراق وبحوث في مواضيع تتصل باللغة العربية وأهميتها في العصر الحديث.
وبحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، انطلقت صباح أمس أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تخللتها كلمة السفير خليل إبراهيم الذوادي، حيث نقل فيها تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتمنياتـه للمشاركين في أعمـال هذا المؤتمر التوفيق والنجـاح.
وأكد السفير في كلمته الافتتاحية أن مشاركة الأمانة العامة في هذا المؤتمر المهم تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمجلس الدولي للغة العربية والتي أبرمت سنة 2017، إذ تضع الأمانة العامة اللغة العربية ضمن أولوياتها كونها لغة قومية وأعظم وعاء لحفظ التراث الحضاري العريق.
وفي هذا السياق، أشار السفير الذوادي إلى القرار الصادر عن اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1 سبتمبر 2024 الذي يدعو إلى تحديث الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية تحت شعار «التمكين للغة العربية رمز هويتننا وأداة تنميتها» والخطة التنفيذية للاستراتيجية الملحقة بها،
مواكبة للتغييرات العالمية والتحديات المستمرة التي تواجه اللغة والهوية العربية.
كما نوه السفير خليل إبراهيم الذوادي بالتعاون القائم بين الأمانة العامة والمجلس الدولي للغة العربية من خلال إطلاق مبادرة «شهر اللغة العربية» في الفترة من 21 فبراير إلى 22 مارس من كل عام، شهر من العمل والتدريب وتقديم المبادرات والتكريم والمسابقات والاحتفالات باللغة العربية.
وكرمت جائزة محمد بن راشد للغة العربية جامعة الدول العربية عن فئة السياسة اللغوية والتخطيط، حيث قام السفير بتسلم التكريم.
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