أكثر من ألف عالم ومتخصص يشاركون في المؤتمر الدولي للغة العربية في دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬

يشارك‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬العاشر‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬بدبي،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أمس‭ ‬ويستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬برئاسة‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من

إيمان‭ ‬الطرابلسي،‭ ‬الباحثة‭ ‬والمحررة‭ ‬بمركز‭ ‬الجامعة‭ ‬بتونس‭ ‬وفاء‭ ‬محمد‭ ‬حسين،‭ ‬مسؤولة‭ ‬ملف‭ ‬المجلس‭ ‬واللغة‭ ‬العربية‭ ‬بإدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬وحوار‭ ‬الحضارات‭.‬

ويعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬ويشارك‭ ‬ويحضر‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬عالم‭ ‬ومتخصص‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وتقدم‭ ‬فيه‭ ‬أوراق‭ ‬وبحوث‭ ‬في‭ ‬مواضيع‭ ‬تتصل‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭.‬

وبحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬لطيفة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬رئيسة‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أشغال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬كلمة‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬وتمنياتـه‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬أعمـال‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجـاح‭. ‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬والمجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬أبرمت‭ ‬سنة‭ ‬2017،‭ ‬إذ‭ ‬تضع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬كونها‭ ‬لغة‭ ‬قومية‭ ‬وأعظم‭ ‬وعاء‭ ‬لحفظ‭ ‬التراث‭ ‬الحضاري‭ ‬العريق‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشار‭ ‬السفير‭ ‬الذوادي‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للنهوض‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التمكين‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬رمز‭ ‬هويتننا‭ ‬وأداة‭ ‬تنميتها‮»‬‭ ‬والخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الملحقة‭ ‬بها،‮

‬مواكبة‭ ‬للتغييرات‭ ‬العالمية‭ ‬والتحديات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬اللغة‭ ‬والهوية‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬والمجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب‭ ‬وتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬والتكريم‭ ‬والمسابقات‭ ‬والاحتفالات‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭.‬

وكرمت‭ ‬جائزة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬السياسة‭ ‬اللغوية‭ ‬والتخطيط،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬السفير‭ ‬بتسلم‭ ‬التكريم‭. ‬