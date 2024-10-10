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عراقجي في قطر وسط تهديد إسرائيل بـالـرد عـلـى الهجوم الصاروخي الإيراني

10/10/2024 7:14:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - ‬الوكالات‭: ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬ترقّب‭ ‬ردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬إيراني‭ ‬استهدفها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وتؤدي‭ ‬قطر‭ ‬دور‭ ‬وساطة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬أن‭ ‬عراقجي‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري،‭ ‬أجريا‭ ‬‮«‬مشاورات‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهودها‭ ‬لتجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬كارثة‭ ‬مفروضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإنهاء‭ ‬عدوان‭ ‬كيان‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية،‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الكامل‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬وسط‭ ‬تهديد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالردّ‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حوالي‭ ‬مائتي‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬رد‭ ‬انتقامي‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر،‭ ‬واسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬طهران‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬قاتلا‭ ‬ودقيقا‭ ‬ومفاجئا‮»‬‭. ‬

وزار‭ ‬عراقجي‭ ‬الأربعاء‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬في‭ ‬مشاورات‭ ‬قالت‭ ‬إيران‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬أفضل‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولبنان‮»‬‭. ‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬قطر‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتطلع‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬تعهد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬برد‭ ‬‮«‬أقسى‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬ردت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭. ‬

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