اليونيفيل تتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع وتجهيزات تابعة لها بجنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬اتهمت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬وتجهيزات‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬برج‭ ‬مراقبة،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬بجروح‭.

‬

وقالت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬أطلقت‭ ‬دبابة‭ ‬ميركافا‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬النار‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬باتجاه‭ ‬برج‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الناقورة،‭ ‬فأصابته‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬وتسبّبت‭ ‬في‭ ‬جرح‭ ‬الجنديين‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬إن‭ ‬الجنديين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الإندونيسية‭.

‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬اليونيفيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬آخر‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬الناقورة،‭ ‬‮«‬فأصابوا‭ ‬مدخل‭ ‬الدشمة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬جنود‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬يحتمون،‭ ‬وألحقوا‭ ‬أضرارا‭ ‬بالآليات‭ ‬ونظام‭ ‬الاتصالات‮»‬‭.

‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬‮«‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬عمدا‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬كاميرات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الموقع‭ ‬وأصابوها‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬مراقبة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭... ‬في‭ ‬رأس‭ ‬الناقورة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تُعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثلاثية‭ (‬إسرائيل‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ولبنان‭) ‬المنتظمة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬تضرّر‭ ‬الإضاءة‭ ‬ومحطة‭ ‬إعادة‭ ‬الإرسال‮»‬‭. ‬

وذكّرت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬الفاعلة‭ ‬بالتزاماتهم‭ ‬بضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬موظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وممتلكاتها‭ ‬واحترام‭ ‬حرمة‭ ‬مباني‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‮»‬‭.

‬

وكانت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬حذّرت‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬تطوّر‭ ‬خطير‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عمليات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬مواجهات‭ ‬برية‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وجاء‭ ‬التحذير‭ ‬غداة‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مواقعها‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬رغم‭ ‬تلقيها‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬طلبا‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإعادة‭ ‬نقل‭ ‬بعضها،‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬عملياتها‭ ‬البرية‭ ‬‮«‬المحدودة‮»‬‭. ‬

وانتشرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978،‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬مسلحة‭ ‬كانت‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬ويتمّ‭ ‬تجديد‭ ‬مهامها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بتصويت‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬وتمّ‭ ‬تعديل‭ ‬مهامها‭ ‬وتوسيعها‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬الاجتياح‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬ثم‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬وبعد‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬