اختراق فيلق القدس.. ما مدى التغلغل الإسرائيلي داخل إيران؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭: ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬إيرانية‭ ‬لـ«سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬إسماعيل‭ ‬قاآني‭ ‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬تعرضه‭ ‬للاختراق،‭ ‬بعد‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬تخابر‭ ‬رئيس‭ ‬مكتبه‭ ‬إحسان‭ ‬شفيقي‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬قاآني‭ ‬أصيب‭ ‬بأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬ونقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬معه‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬الكبير‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬التغلغل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬داخل‭ ‬هرم‭ ‬القيادة‭ ‬الإيراني‭.‬

المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬كشفت‭ ‬لـ«سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬قاآني‭ ‬بعد‭ ‬إيداع‭ ‬رئيس‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الذي‭ ‬وردت‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تواصله‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسيط‭ ‬يعيش‭ ‬خارج‭ ‬إيران‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬وسط‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬أجنحة‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬منذ‭ ‬اغتيال‭ ‬قائده‭ ‬السابق‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬وهي‭ ‬خلافات‭ ‬ضغطت‭ ‬باتجاه‭ ‬عزل‭ ‬قاآني‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر‭ ‬فهناك‭ ‬اتجاه‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬جديدة‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬بعد‭ ‬تنحية‭ ‬قاآني،‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تكريمه‭ ‬بحسب‭ ‬المرشد‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المحلل‭ ‬الخاص‭ ‬لـ«سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬ماجد‭ ‬عزام،‭ ‬من‭ ‬إسطنبول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬بحذر،‭ ‬لكنها‭ ‬تعد‭ ‬اختراقا‭ ‬كبيرا‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭.‬

وأضاف‭ ‬عزام‭ ‬لقناة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭ ‬أن‭: ‬اختراق‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬أمر‭ ‬كبير‭ ‬كونه‭ ‬يدير‭ ‬السياسة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.‬

إيران‭ ‬دولة‭ ‬استبدادية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬وبقاء‭ ‬المسؤول‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬يتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬ترهل‭ ‬الدولة‭ ‬وتغليب‭ ‬الولاء‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭.‬

تغليب‭ ‬الولاء‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬النفاق‭ ‬والرياء‭ ‬والولاء‭ ‬الظاهري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الشفافية‭.‬

غياب‭ ‬الرقابة‭ ‬وتحجيم‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬يتيح‭ ‬وصول‭ ‬الأمور‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬إيران‭ ‬منكشفة‭ ‬تقنيا‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيل‭.‬

انكشاف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬انكشاف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.‬

اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬السابق‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬وعلماء‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬وسرقة‭ ‬أرشيف‭ ‬المشروع‭ ‬النووي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬مثقوبة‮»‬‭.

‬توعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بضربة‭ ‬قوية‭ ‬ومفاجأة‭ ‬لإيران‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬امتلاكهم‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬داخلها‭.‬

إيران‭ ‬كانت‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬كقوة‭ ‬عظمى‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭.‬

ربما‭ ‬يكون‭ ‬الاختراق‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬قاآني‭ ‬وشخص‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬أعلى‭ ‬أراد‭ ‬التضحية‭ ‬به‭ ‬وبمدير‭ ‬مكتبه‭ ‬وإلصاق‭ ‬التهم‭ ‬بهما‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اعتبر‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬ناجي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختراق‭ ‬الشديد‭ ‬قد‭ ‬أدى‭ ‬لمقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الجماعات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬ما‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬شخصيات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رفيع‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بالموضوع‭. ‬وأضاف‭ ‬ناجي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬أن‭: ‬مسألة‭ ‬الاختراق‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬التجسس‭ ‬كان‭ ‬جاسوسا‭.‬

حالة‭ ‬الاختراق‭ ‬لإيران‭ ‬شديدة‭ ‬وواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬وليست‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وإنما‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭.‬

هناك‭ ‬حالة‭ ‬ضعف‭ ‬شديدة‭ ‬تنتاب‭ ‬إيران‭ ‬الآن‭ ‬ووكلائها‭ ‬بسبب‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتتالية‭ ‬والمتقنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاختراق‭ ‬الأمني‭ ‬لإيران‭ ‬قبل‭ ‬وكلائها‭.‬

هناك‭ ‬صراعة‭ ‬أجهزة‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬يجعلها‭ ‬منشغلة‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬متابعة‭ ‬عمليات‭ ‬التجسس‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬المخابرات‭ ‬الأخرى‭.‬

تجنيد‭ ‬الشخصيات‭ ‬العسكرية‭ ‬أسهل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإيران‭ ‬لان‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬تخرج‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬رخوة‭ ‬أمنيا‭ ‬مثل‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬اليمن‭ ‬وهي‭ ‬مناطق‭ ‬السيطرة‭ ‬الأمنية‭ ‬فيها‭ ‬ضعيفة‭ ‬مع‭ ‬ويصعب‭ ‬حمايتهم‭. ‬هذا‭ ‬واعتبر‭ ‬الكاتب‭ ‬والباحث‭ ‬السياسي‭ ‬إيهاب‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬الاختراق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬قد‭ ‬وصل‭. ‬وأضاف‭ ‬عباس‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬أن‭: ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬وصل‭ ‬الاختراق‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهل‭ ‬كان‭ ‬العميل‭ ‬له‭ ‬صلات‭ ‬مع‭ ‬أذرع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الدولة‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الاختراق‭ ‬من‭ ‬جاسوس‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬شبكة‭ ‬تسقط‭ ‬واحدا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭.‬

لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬شبكة‭ ‬فإنها‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬انكشافها‭ ‬بسبب‭ ‬انكشاف‭ ‬أحد‭ ‬أعضائها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتضح‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

هناك‭ ‬تساؤل‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬ارتباط‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬العميل‭ ‬وبين‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعتزم‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬انكشاف‭ ‬العميل‭ ‬إلى‭ ‬تأجيلها‭.‬