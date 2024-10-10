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قطر تهزم قيرغيزستان

10/10/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بثلاثية‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ (‬39‭) ‬ومدافع‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬تاميرلان‭ ‬كوزوباييف‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬63‭) ‬وابراهمي‭ ‬الحسن‭ (‬81‭). ‬وسجل‭ ‬آليماردون‭ ‬شوكوروف‭ ‬هدف‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ (‬76‭).‬

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