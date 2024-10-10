قطر تهزم قيرغيزستان
التاريخ
10/10/2024 7:14:47 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق المنتخب القطري فوزه الأول بثلاثية المعز علي (39) ومدافع منتخب قيرغيزستان تاميرلان كوزوباييف خطأ في مرماه (63) وابراهمي الحسن (81). وسجل آليماردون شوكوروف هدف الفريق الضيف (76).
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