تعادل إيران وأوزبكستان والإمارات تتعثر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعادل المنتخبان الإيراني ومضيفه الأوزبكي من دون أهداف في طشقند، وأكمل الضيوف اللقاء من الدقيقة 57 بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير صالح هارداني.
وتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخبين الإماراتي الذي سقط على أرضه في فخ التعادل أمام كوريا الشمالية 1-1 والقطري الفائز على ضيفه قيرغيزستان 3-1.
وفشلت الإمارات التي خسرت أمام إيران 0-1 على أرضها في الجولة الثانية، في تحقيق فوزها الأول على أرضها وتعثرت للمباراة الثانية تواليا بتعادلها مع ضيفتها كوريا الشمالية. تقدم المنتخب الإماراتي عبر يحيى الغساني (66)، وأدركت كوريا الشمالية التعادل في وقت متأخر بفضل جونغ ايل-غوان (86).
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