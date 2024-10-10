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تعادل إيران وأوزبكستان والإمارات تتعثر

10/10/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعادل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الإيراني‭ ‬ومضيفه‭ ‬الأوزبكي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬طشقند،‭ ‬وأكمل‭ ‬الضيوف‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬57‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الظهير‭ ‬صالح‭ ‬هارداني‭. ‬

وتساوى‭ ‬المنتخبان‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المنتخبين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬1‭-‬1‭ ‬والقطري‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وفشلت‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬0-1‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬وتعثرت‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بتعادلها‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبر‭ ‬يحيى‭ ‬الغساني‭ (‬66‭)‬،‭ ‬وأدركت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬بفضل‭ ‬جونغ‭ ‬ايل‭-‬غوان‭ (‬86‭).‬

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