كوريا تثأر من الأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أديليد - (أ ف ب): ثأرت كوريا الجنوبية من الأردن وألحقت بها الخسارة الأولى 2-0 في الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجل جاي سونغ لي (38) وهيون-غيو أو (67) هدفي كوريا الجنوبية على ستاد عمان الدولي أمام 14655 متفرج.
وانفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة الثانية رافعا رصيده إلى 7 نقاط، بينما بقي رصيد منتخب الأردن 4 نقاط في المركز الثاني قبل مواجهتي العراق مع فلسطين وعُمان مع الكويت في وقت لاحق اليوم. وكان منتخب «النشامى» قد حقق الفوز على كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها في نصف نهائي كأس آسيا 2023 مطلع العام الجاري في قطر ليتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
بدأت المباراة بإيقاع سريع من الأردن رغم افتقاده لنجميه البارزين موسى التعمري ويزن النعيمات بسبب الإصابة، فهدد المرمى الكوري مرتين، أخطرها تسديدة علي علوان الأرضية التي ارتدت من أسفل القائم الأيسر (7). وافتقد المنتخب الكوري لخدمات هوانغ هي شان الذي خرج مصابا وحلّ مكانه ايوم جاي سونغ (24).
وحاول نزار الرشدان بتسديدة بعيدة مرت فوق المرمى الكوري (30).
واستغل الضيوف ثغرة في دفاع المنتخب الأردني لتصل الكرة إلى سيول ونغ بو الذي ارسلها عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها لي جاي سونغ وحولها رأسية قوية على يمين الحارس يزيد ابو ليلى مانحا لتقدم للكوريين.(39)
وكاد النعيمات يسجل من أول هجمة في الشوط الثاني عندما راوغ المدافعين وواجه الحارس الذي ضيق عليه الزاوية لتعود الكرة إلى علوان الذي اطاح بها فوق المرمى (51).
استعاد بعدها منتخب كوريا السيطرة، فسدد البديل أوه هيونغ يو من مسافة بعيدة لكن كرته انحرفت عن القائم الأيسر (60).
وعاد اللاعب نفسه ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتستقر في شباك ابو ليلى .(67)
وضمن المجموعة الأولى، تعادل المنتخبان الإيراني ومضيفه الأوزبكي من دون أهداف في طشقند.
أكمل الضيوف اللقاء من الدقيقة 57 بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير صالح هارداني. وتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما.
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