كوريا تثأر من الأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أديليد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأرت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬وألحقت‭ ‬بها‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وسجل‭ ‬جاي‭ ‬سونغ‭ ‬لي‭ (‬38‭) ‬وهيون‭-‬غيو‭ ‬أو‭ (‬67‭) ‬هدفي‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭ ‬أمام‭ ‬14655‭ ‬متفرج‭.‬

وانفرد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتي‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬وعُمان‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭. ‬وكان‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

بدأت‭ ‬المباراة‭ ‬بإيقاع‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬رغم‭ ‬افتقاده‭ ‬لنجميه‭ ‬البارزين‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬ويزن‭ ‬النعيمات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬فهدد‭ ‬المرمى‭ ‬الكوري‭ ‬مرتين،‭ ‬أخطرها‭ ‬تسديدة‭ ‬علي‭ ‬علوان‭ ‬الأرضية‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬أسفل‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬7‭). ‬وافتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬لخدمات‭ ‬هوانغ‭ ‬هي‭ ‬شان‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬مصابا‭ ‬وحلّ‭ ‬مكانه‭ ‬ايوم‭ ‬جاي‭ ‬سونغ‭ (‬24‭).‬

وحاول‭ ‬نزار‭ ‬الرشدان‭ ‬بتسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬مرت‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭ ‬الكوري‭ (‬30‭). ‬

واستغل‭ ‬الضيوف‭ ‬ثغرة‭ ‬في‭ ‬دفاع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬لتصل‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬سيول‭ ‬ونغ‭ ‬بو‭ ‬الذي‭ ‬ارسلها‭ ‬عرضية‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬استقبلها‭ ‬لي‭ ‬جاي‭ ‬سونغ‭ ‬وحولها‭ ‬رأسية‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬يزيد‭ ‬ابو‭ ‬ليلى‭ ‬مانحا‭ ‬لتقدم‭ ‬للكوريين‭.(‬39‭)

‬وكاد‭ ‬النعيمات‭ ‬يسجل‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬هجمة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬راوغ‭ ‬المدافعين‭ ‬وواجه‭ ‬الحارس‭ ‬الذي‭ ‬ضيق‭ ‬عليه‭ ‬الزاوية‭ ‬لتعود‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬علوان‭ ‬الذي‭ ‬اطاح‭ ‬بها‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭ (‬51‭).‬

استعاد‭ ‬بعدها‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬السيطرة،‭ ‬فسدد‭ ‬البديل‭ ‬أوه‭ ‬هيونغ‭ ‬يو‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬لكن‭ ‬كرته‭ ‬انحرفت‭ ‬عن‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬60‭).‬

وعاد‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لتستقر‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬ابو‭ ‬ليلى‭ .(‬67‭) ‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬تعادل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الإيراني‭ ‬ومضيفه‭ ‬الأوزبكي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬طشقند‭.‬

أكمل‭ ‬الضيوف‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬57‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الظهير‭ ‬صالح‭ ‬هارداني‭. ‬وتساوى‭ ‬المنتخبان‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬