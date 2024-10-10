العراق يفوز على فلسطين بهدف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
البصرة (العراق) (د ب أ) فاز المنتخب العراقي على ضيفه الفلسطيني 1 / صفر يوم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
2026 في أمريكا والمكسيك وكندا. وسجل أيمن حسين هدف المنتخب العراقي الوحيد في الدقيقة 31 .
ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب كوريا الجنوبية متصدر الترتيب، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب الأردن صاحب المركز الثالث.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير، بفارق نقطة خلف منتخب الكويت صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطتين خلف منتخب عمان صاحب المركز الرابع.
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