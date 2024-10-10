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العراق يفوز على فلسطين بهدف

10/10/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

البصرة‭ (‬العراق‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الفلسطيني‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭
‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭. ‬وسجل‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬هدف‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ .‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب،‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬والأخير،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

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