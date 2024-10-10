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عمان تحقق فوزا كبيرا على الكويت

10/10/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مسقط‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الكويتي‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬بتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وحصل‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬والأخير‭.‬

وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المشيفري،‭ ‬وأضاف‭ ‬محسن‭ ‬الغساني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬30

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬سجل‭ ‬المشيفري‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لمنتخب‭ ‬عمان،‭ ‬فيما‭ ‬اختتم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬فواز‭ ‬الرباعية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬79

وبادر‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء
حينما‭ ‬سدد‭ ‬حارب‭ ‬السعدي‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الكويتي‭ ‬سليمان‭ ‬عبد‭ ‬الغفور‭ ‬وأبعدها‭ ‬إلى‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬ثم‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتسديدة‭ ‬محسن‭ ‬الغساني‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بدقيقة‭.‬

واستغل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬البداية‭ ‬المميزة‭ ‬وسجلوا‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17،‭ ‬بعد‭ ‬تمريرات‭ ‬ثنائية‭ ‬مميزة‭ ‬بين‭ ‬صلاح‭ ‬اليحيائي‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المشيفري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسددها‭ ‬الأخير‭ ‬بسهولة‭ ‬اصطدمت‭ ‬في‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬وتابعت‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬الشباك‭.‬

وحاول‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬التصدي‭ ‬للهجوم‭ ‬المكثف‭ ‬لنظيره‭ ‬العماني،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬بالهدف‭ ‬الثاني‭ ‬حينما‭ ‬تسلم‭ ‬جميل‭ ‬اليحمدي‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وعكسها‭ ‬بإتقان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬زميله‭ ‬محسن‭ ‬الغساني‭ ‬الذي‭ ‬لعبها‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬30

وجاء‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للضيوف‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ومرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بدقيقتين‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬العماني‭ ‬حارب‭ ‬السعدي‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬أيضا‭ ‬مرت‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭.‬

وبحث‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عن‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وسدد‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬كرة‭ ‬مقصية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53،‭ ‬

لكن‭ ‬الرد‭ ‬العماني‭ ‬جاء‭ ‬بالهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المشيفري‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬سكنت‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬58

تواصلت‭ ‬الأفضلية‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬وسط‭ ‬محاولات‭
‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي،‭ ‬وسدد‭ ‬العماني‭
‬محسن‭ ‬الغساني‭
‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لكن‭ ‬كرته‭ ‬جاءت‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ ‬بقليل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬69

وفي‭ ‬غمرة‭ ‬بحث‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق،‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الغلة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬حينما‭ ‬وصلت‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬المتحفز‭ ‬عبدالله‭ ‬فواز‭ ‬والذي‭ ‬عكسها‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬79

ولم‭ ‬تفلح‭ ‬محاولات‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬دقائق‭ ‬لصالحه‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬والكبير‭ ‬لعمان‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

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