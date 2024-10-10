عمان تحقق فوزا كبيرا على الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مسقط (د ب أ) حقق المنتخب العماني فوزا كبيرا على ضيفه الكويتي 4/صفر يوم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.
وحصل المنتخب العماني على أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب الكويت عند نقطتين في المركز السادس والأخير.
وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 17 عن طريق عبد الرحمن المشيفري، وأضاف محسن الغساني الهدف الثاني في الدقيقة .30
وفي الدقيقة 58 سجل المشيفري هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب عمان، فيما اختتم عبد الله فواز الرباعية في الدقيقة .79
وبادر المنتخب العماني إلى الهجوم منذ بداية اللقاء
حينما سدد حارب السعدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الكويتي سليمان عبد الغفور وأبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة، ثم تألق في التصدي لتسديدة محسن الغساني التي جاءت من داخل منطقة الجزاء بعد ذلك بدقيقة.
واستغل أصحاب الأرض البداية المميزة وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 17، بعد تمريرات ثنائية مميزة بين صلاح اليحيائي وعبد الرحمن المشيفري قبل أن يسددها الأخير بسهولة اصطدمت في القائم الأيمن وتابعت طريقها نحو الشباك.
وحاول المنتخب الكويتي التصدي للهجوم المكثف لنظيره العماني، الذي تمكن من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني حينما تسلم جميل اليحمدي كرة داخل منطقة الجزاء وعكسها بإتقان على رأس زميله محسن الغساني الذي لعبها برأسه في الزاوية اليسرى في الدقيقة .30
وجاء الظهور الأول للضيوف عبر تسديدة قوية من يوسف ناصر من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 40، وبعد ذلك بدقيقتين رد عليه العماني حارب السعدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضا مرت فوق العارضة.
وبحث المنتخب الكويتي عن تقليص الفارق في الشوط الثاني، وسدد يوسف ناصر كرة مقصية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 53،
لكن الرد العماني جاء بالهدف الثالث بتسديدة من عبدالرحمن المشيفري من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى في الدقيقة .58
تواصلت الأفضلية للمنتخب العماني في اللقاء وسط محاولات
متفرقة من نظيره الكويتي، وسدد العماني
محسن الغساني
كرة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته جاءت فوق العارضة بقليل في الدقيقة .69
وفي غمرة بحث الكويت عن تقليص الفارق، نجح المنتخب العماني في زيادة الغلة من الأهداف حينما وصلت كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى البديل المتحفز عبدالله فواز والذي عكسها بدوره في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة .79
ولم تفلح محاولات المنتخب الكويتي في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، في حين نجح المنتخب العماني في تسيير ما تبقى من دقائق لصالحه حتى صافرة النهاية التي أعلنت عن الفوز الأول والكبير لعمان في التصفيات.
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