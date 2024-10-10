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أستراليا تفوز على الصين

10/10/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أديليد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلبت‭ ‬أستراليا‭ ‬تأخرها‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬الصين‭ (‬3-1‭) ‬وحققت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬مخيبة‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لمدربها‭ ‬الموقت‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬بديل‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬الذي‭ ‬تنحى‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سوكروز‮»‬‭ ‬اثر‭ ‬بداية‭ ‬حصد‭ ‬فيها‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬وإندونيسيا،‭ ‬تأخرت‭ ‬أستراليا‭ ‬بعد‭ ‬ثلث‭ ‬ساعة‭ ‬بهدف‭ ‬شي‭ ‬وينينغ‭ ‬خلافة‭ ‬لمجريات‭ ‬اللعب‭ (‬20‭) .‬

لكن‭ ‬سوكروز‭ ‬ردوا‭ ‬بثلاثية‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬لويس‭ ‬ميلر‭ ‬برأسه‭ ‬متابعا‭ ‬ضربة‭ ‬حرة‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬كريغ‭ ‬غودوين‭ ‬بكرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬53‭)‬،‭ ‬والمبتدئ‭ ‬نيشان‭ ‬فيلوبيلاي‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬أمام‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬أديلايد‭.‬

رفعت‭ ‬أستراليا‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬اليابان‭ ‬التي‭ ‬تحل‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ (‬4‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

قال‭ ‬قائدها‭ ‬جاكسون‭ ‬إيرفاين‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬هادئين،‭ ‬متماسكين،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬التزمنا‭ ‬بخطة‭ ‬المباراة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬جديدة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الشبان‭ ‬ردوا‭ ‬بسرعة،‭ ‬هذا‭ ‬فريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التأقلم‭. ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي‮»‬‭.‬

وتلعب‭ ‬أستراليا‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬اختبار‭ ‬لها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وفضل‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬الحارس‭ ‬جو‭ ‬غاوسي‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬مات‭ ‬راين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬منيت‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬وو‭ ‬لي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬المولد‭ ‬ألان‭ ‬كارفاليو‭ ‬للإصابة،‭ ‬بهزيمتها‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مدربها‭ ‬الكرواتي‭ ‬برانكو‭ ‬إيفانكوفيتش‭.‬

وتوزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬فيتأهل‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭ ‬ممتدة‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتوفر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬عالمي‭.‬

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