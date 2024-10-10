اليابان تعزز حظوظها في بلوغ كأس العالم 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬واصل‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭

‬2026،‭ ‬وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬للمونديال،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭) ‬بمدينة‭ ‬جدة،‭ ‬افتتح‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬التسجيل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬كوكي‭ ‬أوجاوا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬81

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يغب‭ ‬مطلقا‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬بفرنسا،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ليواصل‭ ‬التحليق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬منفردا،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬تكبد‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬ليتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭.‬

وكانت‭ ‬البداية‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخبين،‭ ‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬زيون‭ ‬سوزوكي،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجحت‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هيأ‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭ ‬كرة‭ ‬برأسه‭ ‬إلى‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭.‬

حاول‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لملمة‭ ‬أوراقه‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وكان‭ ‬الأفضل‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬التأخر‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬وتعددت‭ ‬المحاولات‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬الياباني‭ ‬لكنها‭ ‬اصطدمت‭ ‬بجدار‭ ‬دفاعي‭ ‬محكم‭ ‬استطاع‭ ‬تأمين‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ .‬

وتكررت‭ ‬محاولات‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬أخطر‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42،‭ ‬حينما‭ ‬تسلم‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الكرة‭ ‬وسددها‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬إبعادها‭ ‬الحارس‭ ‬الياباني‭ ‬سوزوكي‭ ‬إلى‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬شيء‭.‬

ثم‭ ‬كان‭ ‬الرد‭ ‬الياباني‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بواسطة‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أبعدها‭ ‬أحمد‭ ‬الكسار،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وظهرت‭ ‬الندية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬تقاسما‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬المرميين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬معظم‭ ‬المحاولات‭ ‬تنتهي‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭.‬

ونجح‭ ‬البديل‭ ‬أوجاوا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بالهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة81،‭ ‬عندما‭ ‬ارتقى‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬لكرة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬وعكسها‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬لمرمى‭ ‬الحارس‭ ‬أحمد‭ ‬الكسار‭.‬

وألقى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بكل‭ ‬ثقله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدارك‭ ‬تأخره‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬وجاءت‭ ‬ضربة‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬عبدالله‭ ‬رديف‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87،‭ ‬ثم‭ ‬كادت‭ ‬ضربة‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬حقيقا‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬الياباني‭ ‬لكن‭ ‬الكرة‭ ‬أيضا‭ ‬علت‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬89