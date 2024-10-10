اليابان تعزز حظوظها في بلوغ كأس العالم 2026

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (د ب أ) واصل منتخب اليابان انطلاقته المثالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم
2026، وتقدم المنتخب الياباني خطوة هامة نحو التأهل للمونديال، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه منتخب السعودية يوم أمس في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للمرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة للبطولة العالمية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وعلى ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، افتتح دايتشي كامادا التسجيل للمنتخب الياباني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله كوكي أوجاوا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة .81
ورفع منتخب اليابان، الذي لم يغب مطلقا عن كأس العالم منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل التحليق في الصدارة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، في المقابل، توقف رصيد المنتخب السعودي، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب استراليا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.
وكانت البداية سريعة من جانب المنتخبين، حيث سدد سالم الدوسري كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها زيون سوزوكي، حارس مرمى اليابان في الدقيقة التاسعة.
في المقابل، نجحت اليابان في تسجيل هدف السبق الأول في الدقيقة التاسعة، بعد أن هيأ هيديماسا موريتا كرة برأسه إلى دايتشي كامادا الذي تابعها في المرمى.
حاول المنتخب السعودي لملمة أوراقه من جديد، وكان الأفضل فنيا في الدقائق التي تلت التأخر بالنتيجة، وتعددت المحاولات على المرمى الياباني لكنها اصطدمت بجدار دفاعي محكم استطاع تأمين مرمى الضيوف .
وتكررت محاولات المنتخب «الأخضر» حيث جاءت أخطر الفرص في الدقيقة 42، حينما تسلم سعود عبد الحميد الكرة وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء تألق في إبعادها الحارس الياباني سوزوكي إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.
ثم كان الرد الياباني عبر تسديدة قوية بواسطة أياسي أويدا من خارج المنطقة أبعدها أحمد الكسار، حارس مرمى السعودية إلى ركلة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف.
وظهرت الندية بين المنتخبين في بداية الشوط الثاني، حيث تقاسما السيطرة على مجريات اللعب، بينما لم تكن هناك فرص حقيقية على كلا المرميين بعد أن كانت معظم المحاولات تنتهي على حدود منطقة الجزاء.
ونجح البديل أوجاوا في تعزيز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة81، عندما ارتقى فوق الجميع لكرة قادمة من ركلة ركنية وعكسها برأسه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد الكسار.
وألقى المنتخب السعودي بكل ثقله من أجل تدارك تأخره بالنتيجة، وجاءت ضربة رأس من عبدالله رديف فوق العارضة في الدقيقة 87، ثم كادت ضربة رأس من زميله صالح الشهري أن تشكل خطرا حقيقا على المرمى الياباني لكن الكرة أيضا علت المرمى في الدقيقة .89
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