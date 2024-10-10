Friday, 11 October 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان تعزز حظوظها في بلوغ كأس العالم 2026

10/10/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬واصل‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭
‬2026،‭ ‬وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬للمونديال،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭) ‬بمدينة‭ ‬جدة،‭ ‬افتتح‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬التسجيل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬كوكي‭ ‬أوجاوا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬81

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يغب‭ ‬مطلقا‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬بفرنسا،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ليواصل‭ ‬التحليق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬منفردا،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬تكبد‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬ليتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭.‬

وكانت‭ ‬البداية‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخبين،‭ ‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬زيون‭ ‬سوزوكي،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجحت‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هيأ‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭ ‬كرة‭ ‬برأسه‭ ‬إلى‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭.‬

حاول‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لملمة‭ ‬أوراقه‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وكان‭ ‬الأفضل‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬التأخر‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬وتعددت‭ ‬المحاولات‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬الياباني‭ ‬لكنها‭ ‬اصطدمت‭ ‬بجدار‭ ‬دفاعي‭ ‬محكم‭ ‬استطاع‭ ‬تأمين‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ .‬

وتكررت‭ ‬محاولات‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬أخطر‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42،‭ ‬حينما‭ ‬تسلم‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الكرة‭ ‬وسددها‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬إبعادها‭ ‬الحارس‭ ‬الياباني‭ ‬سوزوكي‭ ‬إلى‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬شيء‭.‬

ثم‭ ‬كان‭ ‬الرد‭ ‬الياباني‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بواسطة‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أبعدها‭ ‬أحمد‭ ‬الكسار،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وظهرت‭ ‬الندية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬تقاسما‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬المرميين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬معظم‭ ‬المحاولات‭ ‬تنتهي‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭.‬

ونجح‭ ‬البديل‭ ‬أوجاوا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بالهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة81،‭ ‬عندما‭ ‬ارتقى‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬لكرة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬وعكسها‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬لمرمى‭ ‬الحارس‭ ‬أحمد‭ ‬الكسار‭.‬

وألقى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بكل‭ ‬ثقله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدارك‭ ‬تأخره‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬وجاءت‭ ‬ضربة‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬عبدالله‭ ‬رديف‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87،‭ ‬ثم‭ ‬كادت‭ ‬ضربة‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬حقيقا‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬الياباني‭ ‬لكن‭ ‬الكرة‭ ‬أيضا‭ ‬علت‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬89

MENAFN10102024000055011008ID1108768591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث