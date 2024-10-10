ماخاتش يطيح بألكاراس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي – (أ ف ب): حين حقق التشيكي توماش ماخاتش مفاجأة من العيار الثقيل في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بإخراجه الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا في الدورة بالفوز عليه 7-6 (7-5) و(7-5).
وبعد أن احتفظ كل لاعب بإرساله في المجموعة الأولى، حسم التشيكي الجولة الفاصلة بفارق ضئيل 7-5.
ولم يكن ألكاراس في أفضل حالاته في مطلع المجموعة الثانية وخسر إرساله لكنه نجح في رد التحية في الشوط السادس ليعادل الأرقام 3-3 قبل أن يخسر إرساله مجددا في الشوط الحادي عشر ممهدا الطريق أمام فوز ماخاتش.
ولخص التشيكي الأمر إثر فوزه اللافت بالقول «أمامه، لم يكن لدي خيار آخر، كان يتعين علي اللعب بطريقة جيدة جدا للتغلب عليه».
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