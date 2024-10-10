ماخاتش يطيح بألكاراس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬التشيكي‭ ‬توماش‭ ‬ماخاتش‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بإخراجه‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و‭(‬7-5‭).‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬احتفظ‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬بإرساله‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬حسم‭ ‬التشيكي‭ ‬الجولة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬7‭-‬5‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬ألكاراس‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وخسر‭ ‬إرساله‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬ليعادل‭ ‬الأرقام‭ ‬3‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬إرساله‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬ممهدا‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬فوز‭ ‬ماخاتش‭. ‬

ولخص‭ ‬التشيكي‭ ‬الأمر‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬اللافت‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أمامه،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬خيار‭ ‬آخر،‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علي‭ ‬اللعب‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬للتغلب‭ ‬عليه‮»‬‭.‬



