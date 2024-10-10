Friday, 11 October 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سينر يهزم مدفيديف

10/10/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬خامسا‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬6-1‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬‮«‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا،‭ ‬اعتقد‭ ‬بأننا‭ ‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬جيد‭ ‬جدا،‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬تكتيكية‭ ‬بامتياز‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬انه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬انها‭ ‬دورة‭ ‬مميزة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬المواجهة‭ ‬الـ14‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويتقاسم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬مدفيديف‭ ‬كان‭ ‬حتى‭ ‬ابريل‭ ‬2023‭ ‬يتقدم‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬نظيفة‭.‬

جاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬حسمها‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والسادس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬وتقدم‭ ‬فيها‭ ‬الإيطالي‭ ‬5‭-‬4‭ ‬والإرسال‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقذ‭ ‬فرصة‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬كانت‭ ‬ستفرض‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5،‭ ‬ثم‭ ‬يفوز‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬تواليا‭ ‬حاسما‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

ويحقق‭ ‬سينر‭ ‬موسما‭ ‬استثنائيا‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬63‭ ‬مباراة‭ ‬وخسر‭ ‬6‭ ‬وتوج‭ ‬بلقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬وفي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬


MENAFN10102024000055011008ID1108768589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث