سينر يهزم مدفيديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي – (أ ف ب): بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا والذي كان يعاني من اصابة في كتفه 6-1 و6-4 أمس الخميس.
وقال سينر «بطبيعة الحال، أنا سعيد جدا، اعتقد بأننا نعرف بعضنا البعض جيد جدا، كانت المباراة تكتيكية بامتياز».
واضاف «انه شعور رائع التواجد في نصف النهائي، انها دورة مميزة بالنسبة الي».
وكانت المواجهة الـ14 بين اللاعبين ويتقاسم كل منهما الفوز في 7 مباريات، علما بأن مدفيديف كان حتى ابريل 2023 يتقدم بستة انتصارات نظيفة.
جاءت المجموعة الأولى من طرف واحد حيث نجح سينر في حسمها في 25 دقيقة فقط، بعد أن كسر ارسال منافسه مرتين في الشوطين الثاني والسادس.
في المقابل، كانت المجموعة أكثر تنافسية وتقدم فيها الإيطالي 5-4 والإرسال في حوزته قبل أن ينقذ فرصة كسر ارسال كانت ستفرض التعادل 5-5، ثم يفوز بثلاث نقاط تواليا حاسما النتيجة في صالحه.
ويحقق سينر موسما استثنائيا منذ مطلع العام الحالي حيث فاز في 63 مباراة وخسر 6 وتوج بلقبين كبيرين في بطولات الغراند سلام وتحديدا في استراليا المفتوحة مطلع العام وفي فلاشينغ ميدوز.
MENAFN10102024000055011008ID1108768589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.