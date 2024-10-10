سينر يهزم مدفيديف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬خامسا‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬6-1‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬‮«‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا،‭ ‬اعتقد‭ ‬بأننا‭ ‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬جيد‭ ‬جدا،‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬تكتيكية‭ ‬بامتياز‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬انه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬انها‭ ‬دورة‭ ‬مميزة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬المواجهة‭ ‬الـ14‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويتقاسم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬مدفيديف‭ ‬كان‭ ‬حتى‭ ‬ابريل‭ ‬2023‭ ‬يتقدم‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬نظيفة‭.‬

جاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬حسمها‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والسادس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬وتقدم‭ ‬فيها‭ ‬الإيطالي‭ ‬5‭-‬4‭ ‬والإرسال‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقذ‭ ‬فرصة‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬كانت‭ ‬ستفرض‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5،‭ ‬ثم‭ ‬يفوز‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬تواليا‭ ‬حاسما‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

ويحقق‭ ‬سينر‭ ‬موسما‭ ‬استثنائيا‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬63‭ ‬مباراة‭ ‬وخسر‭ ‬6‭ ‬وتوج‭ ‬بلقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬وفي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬



