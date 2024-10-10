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نادال.. فيدرر.. ديوكوفيتش.. ((الثلاثة الكبار))

10/10/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬اعتزال‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬وصديقه‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬تقترب‭ ‬حقبة‭ ‬لا‭ ‬تُضاهى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬من‭ ‬نهايتها،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الثلاثة‭ ‬الكبار‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يُعتبرون‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تشابك‭ ‬مسيراتهم‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ألقابهم،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬هيمن‭ ‬الثلاثي‭ ‬تقريبًا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الإحصاءات،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭: ‬20‭ ‬للسويسري،‭ ‬22‭ ‬للإسباني‭ ‬و24‭ ‬للصربي‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬رصيده‭. ‬خلفهم،‭ ‬يحتل‭ ‬الأميركي‭ ‬بيت‭ ‬سامبراس‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬لقبًا‭ ‬‮«‬فقط‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬الثلاثة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الماسترز‭ ‬للألف‭: ‬40‭ ‬لديوكوفيتش،‭ ‬36‭ ‬لنادال،‭ ‬28‭ ‬لفيدرر،‭ ‬والرابع‭ ‬خلفهم‭ ‬الأميركي‭ ‬أندري‭ ‬أغاسي‭ ‬مع‭ ‬17‭.‬

كما‭ ‬يحتل‭ ‬الصربي‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأسابيع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ (‬428‭) ‬متقدمًا‭ ‬على‭ ‬السويسري‭ ‬الثاني‭ (‬310‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬ابن‭ ‬جزيرة‭ ‬مايوركا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬فقط‭ (‬209‭) .‬

في‭ ‬مجموع‭ ‬ألقاب‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الأميركي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ (‬109‭)‬،‭ ‬وخلفه‭ ‬مباشرة‭ ‬الثلاثي‭ ‬مع‭ ‬103‭ ‬لفيدرر،‭ ‬99‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬و92‭ ‬لنادال‭.‬

خلال‭ ‬عقدين‭ ‬ذهبيين،‭ ‬التقى‭ ‬نادال‭ ‬ونوفاك‭ ‬60‭ ‬مرة،‭ ‬المواجهة‭ ‬الأكثر‭ ‬حصولا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التنس‭ (‬31-29‭ ‬للصربي‭)‬،‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬وفيدرر‭ ‬50‭ (‬27-23‭ ‬لنولي‭) ‬الماتادور‭ ‬والسويسري‭ ‬40‭ (‬24-16‭ ‬لنادال‭).‬


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