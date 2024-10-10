نادال.. فيدرر.. ديوكوفيتش.. ((الثلاثة الكبار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (أ ف ب): مع اعتزال الإسباني رافايل نادال بعد سنتين من غريمه وصديقه السويسري روجيه فيدرر، تقترب حقبة لا تُضاهى في تاريخ كرة المضرب من نهايتها، مع بقاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش وحده في الميدان بين «الثلاثة الكبار» الذين يُعتبرون الأعظم في تاريخ اللعبة.
كان من الممكن أن يؤدي تشابك مسيراتهم إلى الحد من ألقابهم، ولكن على العكس من ذلك، هيمن الثلاثي تقريبًا على جميع الإحصاءات، بدءًا من عدد الألقاب الكبرى: 20 للسويسري، 22 للإسباني و24 للصربي القادر على زيادة رصيده. خلفهم، يحتل الأميركي بيت سامبراس المركز الرابع مع 14 لقبًا «فقط».
كما حقق الثلاثة أكبر عدد من الألقاب في بطولات الماسترز للألف: 40 لديوكوفيتش، 36 لنادال، 28 لفيدرر، والرابع خلفهم الأميركي أندري أغاسي مع 17.
كما يحتل الصربي الصدارة في عدد الأسابيع في المركز الأول في التصنيف العالمي (428) متقدمًا على السويسري الثاني (310)، فيما يحتل ابن جزيرة مايوركا المركز السادس فقط (209) .
في مجموع ألقاب رابطة المحترفين، لا يزال الأميركي جيمي كونورز في المركز الأول (109)، وخلفه مباشرة الثلاثي مع 103 لفيدرر، 99 لديوكوفيتش و92 لنادال.
خلال عقدين ذهبيين، التقى نادال ونوفاك 60 مرة، المواجهة الأكثر حصولا في تاريخ التنس (31-29 للصربي)، ديوكوفيتش وفيدرر 50 (27-23 لنولي) الماتادور والسويسري 40 (24-16 لنادال).
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