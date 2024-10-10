راحــة ((بـال))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أنه‭ ‬سيعتزل‭ ‬اللعبة‭ ‬بعد‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬عن‭ ‬38‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬22‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬‮«‬سأعتزل‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الاحترافية‭. ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬عشت‭ ‬سنوات‭ ‬صعبة،‭ ‬خصوصا‭ ‬آخر‭ ‬اثنتين‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬دون‭ ‬قيود‭. ‬طبعا‭ ‬هذا‭ ‬قرار‭ ‬صعب،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحياة‭ ‬هناك‭ ‬بداية‭ ‬ونهاية‭ ‬لكل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لمسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬وناجحة‭ ‬جدا‭ ‬لدرجة‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقعها‭. ‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دورتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬حيث‭ ‬أمثل‭ ‬بلدي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬نادال‭ ‬قد‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬العالمية‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬السويسري‭ ‬المعتزل‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬والصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭. ‬حقق‭ ‬الثلاثي‭ ‬سويا‭ ‬لقب‭ ‬66‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭.‬

أردف‭ ‬الماتادور‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربعة‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأني‭ ‬محظوظ‭ ‬للغاية‭ ‬للتجارب‭ ‬التي‭ ‬عشتها‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬مجتمع‭ ‬التنس‭ ‬والناس‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭: ‬زملائي‭ ‬وخصوصا‭ ‬خصومي‭ ‬اللدودين‭. ‬أمضيت‭ ‬ساعات‭ ‬كثيرة‭ ‬معهم‭ ‬وعشت‭ ‬لحظات‭ ‬سأبقى‭ ‬أذكرها‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬ابن‭ ‬مايوركا‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ترابية‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬قياسية‭ ‬‮«‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬صعب‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬ليسوا‭ ‬مجرد‭ ‬زملاء‭ ‬عمل‭ ‬بل‭ ‬أصدقاء‭. ‬وقفوا‭ ‬بجانبي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إليهم‭. ‬لحظات‭ ‬صعبة‭ ‬ولحظات‭ ‬جميلة‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬نادال‭ ‬إلى‭ ‬عائلته‭ ‬‮«‬هي‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬والدتي‭. ‬قامت‭ ‬بكل‭ ‬التضحيات‭ ‬كي‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬زوجتي‭ ‬ميري،‭ ‬نحن‭ ‬سويا‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬سنة،‭ ‬شكرا‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭. ‬أعتقد‭ ‬أنك‭ ‬كنت‭ ‬أفضل‭ ‬رفيقة‭ ‬في‭ ‬السفر‭. ‬مشاهدة‭ ‬طفلي‭ ‬ينمو‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬جعلتني‭ ‬أصمد‭ ‬ومنحتني‭ ‬طاقة‭ ‬الاستمرار‭. ‬وشقيقتي‭ ‬كانت‭ ‬علاقتنا‭ ‬رائعة‭ ‬سويا‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬‮«‬رافا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عمه‭ ‬توني‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬كمدرب‭ ‬له‭ ‬‮«‬هو‭ ‬سبب‭ ‬ممارستي‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬بفضله‭ ‬تخطيت‭ ‬لحظات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭. ‬أما‭ ‬والدي‭ ‬فكان‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬للكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى‮»‬‭.‬

وشكر‭ ‬نادال‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اللحظات‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬كان‭ ‬حلما‭ ‬يتحقق‭. ‬أترك‭ ‬براحة‭ ‬بال‭ ‬بعد‭ ‬تقديمي‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬