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البرازيل تتصدر قائمة الدول المشاركة في ((الألعاب المدرسية الدولية))

10/10/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقترب‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬5651‭ ‬مشاركا‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحاداً‭ ‬مدرسياً‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭.‬

وتتصدر‭ ‬البرازيل‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬منها‭ ‬391‭ ‬رياضيًا،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكبر‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬تليها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بـ367‭ ‬رياضيًا،‭ ‬وأذربيجان‭ ‬بـ245‭ ‬رياضيًا،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الدول‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭.‬

كما‭ ‬سجلت‭ ‬الهند‭ ‬221‭ ‬رياضيًا،‭ ‬تلتها‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬بـ208‭ ‬رياضيين،‭ ‬ورومانيا‭ ‬بـ206‭ ‬رياضيين‭. ‬ومن‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركة،‭ ‬الإمارات‭ ‬بـ203‭ ‬رياضيين،‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬بـ195‭ ‬رياضيًا،‭ ‬والمكسيك‭ ‬بـ193‭ ‬رياضيًا‭.‬

ويعكس‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬أهمية‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الفعاليات،‭ ‬تواصل‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تُعَد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة

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