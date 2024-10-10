البرازيل تتصدر قائمة الدول المشاركة في ((الألعاب المدرسية الدولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقترب دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) من استضافة عدد كبير من الرياضيين من مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل 5651 مشاركا يمثلون 80 اتحاداً مدرسياً من 70 دولة.
وتتصدر البرازيل قائمة الدول المشاركة، حيث يشارك منها 391 رياضيًا، ما يجعلها أكبر وفد من خارج البحرين، تليها المملكة العربية السعودية بـ367 رياضيًا، وأذربيجان بـ245 رياضيًا، ما يعكس اهتمام الدول بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.
كما سجلت الهند 221 رياضيًا، تلتها الصين تايبيه بـ208 رياضيين، ورومانيا بـ206 رياضيين. ومن الدول الأخرى المشاركة، الإمارات بـ203 رياضيين، وأوكرانيا بـ195 رياضيًا، والمكسيك بـ193 رياضيًا.
ويعكس العدد الكبير من المشاركين من مختلف الدول أهمية الدورة، والتي تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتبادل الثقافي بين الشباب من جميع أنحاء العالم.
مع اقتراب موعد انطلاق الفعاليات، تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لضمان نجاح الدورة، حيث تُعَد هذه الفعالية واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة
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