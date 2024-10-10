عمل متواصل من لجنة التسجيل والسكرتارية.. ميرزا:تواصل دائم مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد مجدي ميرزا رئيس لجنة التسجيل والسكرتارية بدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، تواصل اللجنة الدائم مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية عبر الإنترنت، وذلك للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بالتسجيل وإصدار البطائق التعريفية للمشاركين.
وقال ميرزا: «بلا شك، إن استضافة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الدولية هو حدث كبير يتطلب جهودًا هائلة، وليس بالأمر السهل. نحن فخورون باستقبال أكثر من 5500 مشارك يمثلون 80 اتحادًا مدرسيًا رياضيًا من 70 دولة».
وأضاف: «نحن في اللجنة على تواصل يومي مستمر مع الاتحاد الدولي للمدارس ( ISF )، حيث نجري اجتماعات عبر الإنترنت مع مدير الفعاليات ومدير التسجيل لمتابعة أمور التسجيل مع الدول، والحصول على قائمة الأسماء والجوازات وتحديد عدد الغرف المطلوبة».
وأشار إلى أن عدد المسجلين حتى الآن وصل إلى 5500 مشارك، وأن العمل جارٍ على إصدار تأشيرات الدخول لهم.
وعبّر رئيس لجنة التسجيل والسكرتارية عن تقديره للتعاون الكامل من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية إصدار التأشيرات، مما يسهم في تنظيم هذه الدورة بشكل سلس.
وأوضح ميرزا أنه حتى اليوم، تم تقديم 4250 طلب تأشيرة، وما زالت الطلبات الأخرى تصل، كما أكد أنهم يعملون حاليًا على تجهيز بطاقات التعريف ( Accreditation )، حيث تم الانتهاء من التصاميم، وسيتبدأ الطباعة الأسبوع القادم.
وتابع «سنقوم أيضًا بتجهيز مركز الاعتماد خلال الدورة وفقًا للمتطلبات، لنمكن الدول من تسلم بطاقات التعريف بسلاسة، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الطارئة للمشاركين، ونحن متحمسون لاستضافة هذا الحدث ونتطلع إلى نجاحه».
وأشار ميرزا إلى تواصل اللجنة الدائم مع بقية اللجان وتزويدها بكافة المعلومات الجديدة بهدف العمل التكاملي بين اللجان كفريق واحد، وتسهيل عمل اللجان للقيام باللازم في تجهيز كافة الأمور المتعلقة بالدورة.
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