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عمل متواصل من لجنة التسجيل والسكرتارية.. ميرزا:تواصل دائم مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

10/10/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التسجيل‭ ‬والسكرتارية‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬اليومية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التجهيزات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وإصدار‭ ‬البطائق‭ ‬التعريفية‭ ‬للمشاركين‭.‬

وقال‭ ‬ميرزا‭: ‬‮«‬بلا‭ ‬شك،‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬كبير‭ ‬يتطلب‭ ‬جهودًا‭ ‬هائلة،‭ ‬وليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬باستقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬مشارك‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬مدرسيًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬يومي‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمدارس‭ (‬ ISF ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬نجري‭ ‬اجتماعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الفعاليات‭ ‬ومدير‭ ‬التسجيل‭ ‬لمتابعة‭ ‬أمور‭ ‬التسجيل‭ ‬مع‭ ‬الدول،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬والجوازات‭ ‬وتحديد‭ ‬عدد‭ ‬الغرف‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬5500‭ ‬مشارك،‭ ‬وأن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬لهم‭. ‬

وعبّر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التسجيل‭ ‬والسكرتارية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬التأشيرات،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭.‬

وأوضح‭ ‬ميرزا‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬4250‭ ‬طلب‭ ‬تأشيرة،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬الطلبات‭ ‬الأخرى‭ ‬تصل،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أنهم‭ ‬يعملون‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬بطاقات‭ ‬التعريف‭ (‬ Accreditation ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التصاميم،‭ ‬وسيتبدأ‭ ‬الطباعة‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنقوم‭ ‬أيضًا‭ ‬بتجهيز‭ ‬مركز‭ ‬الاعتماد‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمتطلبات،‭ ‬لنمكن‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬بطاقات‭ ‬التعريف‭ ‬بسلاسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقات‭ ‬الطارئة‭ ‬للمشاركين،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نجاحه‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬ميرزا‭ ‬إلى‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬اللجان‭ ‬وتزويدها‭ ‬بكافة‭ ‬المعلومات‭ ‬الجديدة‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬التكاملي‭ ‬بين‭ ‬اللجان‭ ‬كفريق‭ ‬واحد،‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬للقيام‭ ‬باللازم‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدورة‭.‬

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