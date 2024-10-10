((موستي)) يتلألأ في البطولة العربية لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬موستي‮»‬‭ ‬مسيرة‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الاحترافي‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬موستي‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬أسهم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬نادي‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬87‭/‬80‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وينتظر‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬سبورتنج‭ ‬المصري،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬موستي‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬صفقة‭ ‬رابحة‭ ‬جدا‭ ‬لناديه،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬بالثلاثية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬