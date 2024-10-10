((موستي)) يتلألأ في البطولة العربية لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل نجم منتخبنا الوطني لكرة السلة مصطفى حسين «موستي» مسيرة التألق في مشواره الاحترافي وقاد فريقه العربي القطري إلى التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة العربية للأندية لكرة السلة بنسختها الـ 36 المقامة في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة ما بين 1 حتى 12 أكتوبر الجاري، حيث سجل موستي 25 نقطة أسهم من خلالها في فوز فريقه على منافسه نادي كاظمة الكويتي بنتيجة 87/80 في الدور نصف النهائي.
وينتظر العربي القطري الفائز في مواجهة الاتحاد السكندري المصري مع سبورتنج المصري، وتقام المباراة النهائية في يوم السبت القادم 12 أكتوبر، يذكر أن موستي كان ولا يزال صفقة رابحة جدا لناديه، حيث فاز مع العربي بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.
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