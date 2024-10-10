Friday, 11 October 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسخير الجهود لاستضافة جولة 3 X 3 العالمية

10/10/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيسخر‭ ‬كافة‭ ‬جهوده‭ ‬وإمكانياته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاقت‭ ‬الاستضافة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نجاحاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬نال‭ ‬استحسان‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وقال‭ ‬مدارا‭: ‬‮«‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدا‭ ‬لرؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬باستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتعريف‭ ‬بمنجزاتها‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سنسخر‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬والوصول‭ ‬به‭ ‬لأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬مدارا‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يبذل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬جهوداً‭ ‬جبارة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإعداد‭ ‬لتجهيز‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬وجه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬للجنة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬للوصول‭ ‬للجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬التنظيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

MENAFN10102024000055011008ID1108768580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث