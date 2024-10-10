تسخير الجهود لاستضافة جولة 3 X 3 العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيسخر‭ ‬كافة‭ ‬جهوده‭ ‬وإمكانياته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاقت‭ ‬الاستضافة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نجاحاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬نال‭ ‬استحسان‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وقال‭ ‬مدارا‭: ‬‮«‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدا‭ ‬لرؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬باستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتعريف‭ ‬بمنجزاتها‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سنسخر‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬والوصول‭ ‬به‭ ‬لأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬مدارا‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يبذل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬جهوداً‭ ‬جبارة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإعداد‭ ‬لتجهيز‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬وجه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬للجنة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬للوصول‭ ‬للجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬التنظيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬