تسخير الجهود لاستضافة جولة 3 X 3 العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ان الاتحاد سيسخر كافة جهوده وإمكانياته من أجل ضمان نجاح استضافة مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي الجولة العالمية لكرة السلة 3 x 3 في 1 و2 نوفمبر القادم، بعد أن لاقت الاستضافة الأولى في العام الماضي نجاحاً منقطع النظير نال استحسان القائمين على اللعبة في الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وقال مدارا: «استضافة مثل هذا الحدث العالمي يأتي تجسيدا لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية باستضافة مختلف الأحداث الرياضية التي تعزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وتسهم في تنشيط السياحة بالمملكة والتعريف بمنجزاتها الحضارية والتنموية، ولذلك نحن في الاتحاد البحريني لكرة السلة سنسخر كافة الإمكانيات من أجل المشاركة في إنجاح هذا الحدث والوصول به لأعلى مستوى من الناحية التنظيمية».
وأشاد مدارا بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنظيم الجولة العالمية، مضيفاً «يبذل سمو الشيخ عيسى بن علي جهوداً جبارة للغاية من خلال متابعة سير العمل في كل ما يتعلق بالإعداد لتجهيز كافة متطلبات استضافة هذا الحدث العالمي، وهو وجه في الاجتماع الأخير للجنة على أهمية العمل الجاد من الجميع في سبيل للوصول للجاهزية التامة في الوقت المناسب، حتى يكون التنظيم هذا العام أفضل من النسخة الماضية».
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