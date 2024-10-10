اتحاد السلة الجديد يعقد اجتماعه الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن بالغ تقديره للدعم الكبير التي تحظى بها الرياضة البحرينية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو الوضع الذي جعلها في وضعية متطورة ومتميزة وباتت تُنافس مُختلف دول العالم.
وأشاد مدارا برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واهتمام سموه للارتقاء بمنظومة الرياضة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية واهتمام سموه بوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير الرياضة البحرينية بصورة عامة، ورياضة كرة السلة على وجه التحديد.
وأشاد مدارا كذلك بالدعم الذي يتلقاه الاتحاد البحريني لكرة السلة من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وحرصه الشديد على تطوير العمل في الاتحاد والوصول به لأعلى المستويات.
جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد البحريني لكرة السلة.
وقدم مدارا نيابة عنه وعن جميع أعضاء مجلس الإدارة الشكر الجزيل للجمعية العمومية للاتحاد لثقتهم وتزكيتهم للمجلس الجديد، كما رفع شكره وتقديره للقبطان وليد العلوي الرئيس السابق للاتحاد ولأعضاء مجلس الإدارة السابق على عطائهم في خدمة كرة السلة البحرينية، كما حث أعضاء المجلس الجديد على التحلي بروح العمل الجماعي للارتقاء بمنظومة كرة السلة البحرينية وشدد على أهمية التكاتف والتعاون في سبيل قيادة كرة السلة إلى المزيد من النجاحات والإنجازات من خلال وضع الخطط الكفيلة بالتطوير والرقي باللعبة والوصول بها لأعلى المستويات.
ثم تم توزيع المناصب الإدارية كالتالي: نادر العوضي وسلمان حبيل نائبين للرئيس، حسن ياسين رئيساً للجنة المسابقات وأحمد كالداري نائبا له، محمد عبدالصمد إلياس أميناً مالياً، غازي رضي رئيساً للجنة التسويق والإعلام وأحمد خلفان نائبا له، وسيتم تحديد بقية المناصب لاحقاً.
وتمت مناقشة العديد من الأمور ومن بينها الرسائل الواردة من بعض الأندية والبت فيها وكذلك التعرف بشكلٍ أكبر على احتياجات الاتحاد الإدارية وتوفيرها، بالإضافة للنظر في تشكيل لجان لتنقيح لوائح الاتحاد العامة والخاصة.
وتم كذلك الاطلاع بشكلٍ مبدئي على التحضيرات الخاصة باستضافة السوبر المصري والسوبر المصري البحريني خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر القادم، بالإضافة لما يختص بالدعوة المقدمة للاتحاد لمشاركة منتخب السيدات 3 x 3
في بطولة نيوم بالمملكة العربية السعودية يومي 7 و8 نوفمبر القادم، وكذلك النظر بخصوص طلب استضافة مملكة البحرين بطولة الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 15 عاماً الصيف القادم والمؤهِلة لكأس آسيا.
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