اتحاد السلة الجديد يعقد اجتماعه الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهو‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬متطورة‭ ‬ومتميزة‭ ‬وباتت‭ ‬تُنافس‭ ‬مُختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأشاد‭ ‬مدارا‭ ‬برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بوضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

وأشاد‭ ‬مدارا‭ ‬كذلك‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وحرصه‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬والوصول‭ ‬به‭ ‬لأعلى‭ ‬المستويات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وقدم‭ ‬مدارا‭ ‬نيابة‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬لثقتهم‭ ‬وتزكيتهم‭ ‬للمجلس‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للقبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬ولأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬حث‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬التحلي‭ ‬بروح‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكاتف‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬قيادة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالتطوير‭ ‬والرقي‭ ‬باللعبة‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬لأعلى‭ ‬المستويات‭.‬

ثم‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬كالتالي‭: ‬نادر‭ ‬العوضي‭ ‬وسلمان‭ ‬حبيل‭ ‬نائبين‭ ‬للرئيس،‭ ‬حسن‭ ‬ياسين‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬وأحمد‭ ‬كالداري‭ ‬نائبا‭ ‬له،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬إلياس‭ ‬أميناً‭ ‬مالياً،‭ ‬غازي‭ ‬رضي‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬التسويق‭ ‬والإعلام‭ ‬وأحمد‭ ‬خلفان‭ ‬نائبا‭ ‬له،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬بقية‭ ‬المناصب‭ ‬لاحقاً‭.‬

وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬وكذلك‭ ‬التعرف‭ ‬بشكلٍ‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإدارية‭ ‬وتوفيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬لتنقيح‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭.‬

وتم‭ ‬كذلك‭ ‬الاطلاع‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مبدئي‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬باستضافة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬والسوبر‭ ‬المصري‭ ‬البحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لما‭ ‬يختص‭ ‬بالدعوة‭ ‬المقدمة‭ ‬للاتحاد‭ ‬لمشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬3 x 3‭

‬في‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يومي‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وكذلك‭ ‬النظر‭ ‬بخصوص‭ ‬طلب‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬عاماً‭ ‬الصيف‭ ‬القادم‭ ‬والمؤهِلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭.‬