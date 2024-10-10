Friday, 11 October 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السبت انطلاق ثاني جولات بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

10/10/2024 7:14:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬التابعة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬البطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬

سيجتمع‭ ‬المتنافسون‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭ ‬وتحديداً‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الـ‭ ‬ CIK ‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وستقام‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة،‭ ‬أبرزها‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬وماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

وتبدأ‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بالحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬9‭ ‬صباحا،‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬1‭:‬40‭ ‬مساء،‭ ‬والسباق‭ ‬الختامي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬6‭ ‬مساء‭.‬

ويشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬متسابقًا‭ ‬موهوبًا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬بقيادة‭ ‬كل‭ ‬الفائزين‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬وريان‭ ‬نجار‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وتاي‭ ‬ميخيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس،‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

وسينضم‭ ‬إلى‭ ‬طارق‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬الآخرون‭ ‬في‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬مع‭ ‬ريان‭ ‬هم‭ ‬أوستن‭ ‬جراي،‭ ‬ويليام‭ ‬ليت،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬جود‭ ‬أندروز،‭ ‬وليونارد‭ ‬بوسي‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سيتنافس‭ ‬ناصر‭ ‬مع‭ ‬خالد‭ ‬نجار،‭ ‬راشد‭ ‬هلال،‭ ‬ليوبولد‭ ‬جوتش،‭ ‬ديمير‭ ‬أبلي،‭ ‬شاهين‭ ‬شاهين،‭ ‬ويوسف‭ ‬الغيث،‭ ‬بينما‭ ‬سيتصدر‭ ‬ميخيا‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬حيث‭ ‬ينضم‭ ‬إليه‭ ‬جرايسي‭ ‬روز‭ ‬غرانثام،‭ ‬طلال‭ ‬العطاس،‭ ‬محمد‭ ‬العريض،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الخاطر،‭ ‬محمد‭ ‬هلال،‭ ‬محمد‭ ‬الحسن،‭ ‬إيفدوكيا‭ ‬كاربينكو،‭ ‬يوسف‭ ‬العالي،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬فخري،‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون،‭ ‬راكان‭ ‬الفايز،‭ ‬وزين‭ ‬الحمصاني‭.‬

سيتنافس‭ ‬سجاد‭ ‬ضد‭ ‬أوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬وراؤول‭ ‬سعدي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬بينما‭ ‬سيشهد‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭ ‬مشاركة‭ ‬المحروس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيريك‭ ‬جوتش‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاق‭ ‬8جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتان‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

وتدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدخول‭ ‬المجاني‭ ‬لمتابعة‭ ‬إثارة‭ ‬ومنافسات‭ ‬جولات‭ ‬الكارتنج‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬لبطولتي‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وواسعة‭.‬

MENAFN10102024000055011008ID1108768578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث