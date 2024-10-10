السبت انطلاق ثاني جولات بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬التابعة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬البطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬

سيجتمع‭ ‬المتنافسون‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭ ‬وتحديداً‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الـ‭ ‬ CIK ‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وستقام‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة،‭ ‬أبرزها‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬وماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

وتبدأ‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بالحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬9‭ ‬صباحا،‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬1‭:‬40‭ ‬مساء،‭ ‬والسباق‭ ‬الختامي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬6‭ ‬مساء‭.‬

ويشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬متسابقًا‭ ‬موهوبًا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬بقيادة‭ ‬كل‭ ‬الفائزين‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬وريان‭ ‬نجار‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وتاي‭ ‬ميخيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس،‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

وسينضم‭ ‬إلى‭ ‬طارق‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬الآخرون‭ ‬في‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬مع‭ ‬ريان‭ ‬هم‭ ‬أوستن‭ ‬جراي،‭ ‬ويليام‭ ‬ليت،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬جود‭ ‬أندروز،‭ ‬وليونارد‭ ‬بوسي‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سيتنافس‭ ‬ناصر‭ ‬مع‭ ‬خالد‭ ‬نجار،‭ ‬راشد‭ ‬هلال،‭ ‬ليوبولد‭ ‬جوتش،‭ ‬ديمير‭ ‬أبلي،‭ ‬شاهين‭ ‬شاهين،‭ ‬ويوسف‭ ‬الغيث،‭ ‬بينما‭ ‬سيتصدر‭ ‬ميخيا‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬حيث‭ ‬ينضم‭ ‬إليه‭ ‬جرايسي‭ ‬روز‭ ‬غرانثام،‭ ‬طلال‭ ‬العطاس،‭ ‬محمد‭ ‬العريض،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الخاطر،‭ ‬محمد‭ ‬هلال،‭ ‬محمد‭ ‬الحسن،‭ ‬إيفدوكيا‭ ‬كاربينكو،‭ ‬يوسف‭ ‬العالي،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬فخري،‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون،‭ ‬راكان‭ ‬الفايز،‭ ‬وزين‭ ‬الحمصاني‭.‬

سيتنافس‭ ‬سجاد‭ ‬ضد‭ ‬أوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬وراؤول‭ ‬سعدي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬بينما‭ ‬سيشهد‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭ ‬مشاركة‭ ‬المحروس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيريك‭ ‬جوتش‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاق‭ ‬8جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتان‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

وتدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدخول‭ ‬المجاني‭ ‬لمتابعة‭ ‬إثارة‭ ‬ومنافسات‭ ‬جولات‭ ‬الكارتنج‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬لبطولتي‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وواسعة‭.‬