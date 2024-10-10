السبت انطلاق ثاني جولات بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة الكارتنج التابعة لحلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» الجولة الثانية من بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، البطولة الأكثر شعبية في المنطقة، وذلك غدًا السبت.
سيجتمع المتنافسون في البطولة من جميع الأعمار لخوض منافسات الجولة الثانية على مضمارنا العالمي وتحديداً على مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، وستقام المنافسة في ست فئات مختلفة، أبرزها مايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس، سينيور ماكس، ماكس دي دي 2، وماكس دي دي 2 ماسترز.
وتبدأ منافسات الجولة الثانية يوم السبت بالحصص التأهيلية في تمام 9 صباحا، بينما ينطلق السباق ما قبل الختامي في 1:40 مساء، والسباق الختامي ينطلق في 3:30 مساء، بينما تنطلق فعاليات منصة التتويج في تمام 6 مساء.
ويشارك أكثر من 30 متسابقًا موهوبًا في نهاية هذا الأسبوع في الصخير، بقيادة كل الفائزين الستة في افتتاح الموسم الذي انطلق الشهر الماضي، ومن بينهم طارق صوفي في فئة مايكرو ماكس، وريان نجار في فئة ميني ماكس، وناصر ناس في فئة جونيور ماكس، وتاي ميخيا في فئة سينيور ماكس، وعبد الله سجاد في دي دي 2 ماكس، ومحمد المحروس في فئة دي دي 2 ماسترز.
وسينضم إلى طارق في فئته راشد المحروس وعبد العزيز الصراف، في حين يتنافس السائقون الآخرون في ميني ماكس مع ريان هم أوستن جراي، ويليام ليت، الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة، جود أندروز، وليونارد بوسي.
في فئة جونيور ماكس، سيتنافس ناصر مع خالد نجار، راشد هلال، ليوبولد جوتش، ديمير أبلي، شاهين شاهين، ويوسف الغيث، بينما سيتصدر ميخيا أكبر مجموعة في الجولة حيث ينضم إليه جرايسي روز غرانثام، طلال العطاس، محمد العريض، عبد الله الخاطر، محمد هلال، محمد الحسن، إيفدوكيا كاربينكو، يوسف العالي، عبد الله فخري، فيدانت مينون، راكان الفايز، وزين الحمصاني.
سيتنافس سجاد ضد أوليفر كروغلوف وراؤول سعدي في فئة ماكس دي دي 2، بينما سيشهد فئة دي دي 2 ماسترز مشاركة المحروس إلى جانب إيريك جوتش.
ويشهد هذا الموسم انطلاق 8جولات من بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، الجولة الثالثة والرابعة تنطلق في 15 و29 نوفمبر، الجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025، ومن ثم الجولتان السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025.
وتدعو حلبة البحرين الدولية للكارتنج الجماهير ومحبي رياضة السيارات للمشاركة ضمن بطولات الكارتنج إلى جانب الدخول المجاني لمتابعة إثارة ومنافسات جولات الكارتنج. وجدير بالذكر أن المواسم الماضية لبطولتي الكارتنج المحلية شهدت مشاركة كبيرة وواسعة.
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