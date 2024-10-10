بطل دوري عيسى بن راشد يبدأ الإعداد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مرحلة‭ ‬إعداد‭ ‬فريقه‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬فنية‭ ‬أرجنتينية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬اليخاندرو‭ ‬شنايدر‭ ‬ومساعده‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬مارتن‭ ‬بورتيلو‭ ‬استعدادا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الفارط‭ ‬2023-2024‭ ‬بقيادة‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭.‬

‭ ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬يعتمد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬دافعت‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬العنيد‭ ‬باستثناء‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬للعب‭ ‬‮«‬محترفا‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭.‬