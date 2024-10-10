بطل دوري عيسى بن راشد يبدأ الإعداد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي دار كليب مرحلة إعداد فريقه تحت قيادة فنية أرجنتينية ممثلة في المدرب اليخاندرو شنايدر ومساعده المعد البدني مارتن بورتيلو استعدادا للدفاع عن لقب دوري عيسى بن راشد الذي حصل عليه خلال الموسم الفارط 2023-2024 بقيادة البرازيلي كاكاروتو.
وحتى هذه اللحظة يعتمد دار كليب على العناصر نفسها التي دافعت عن شعار العنيد باستثناء محمد يعقوب لاعب مركز 4 الذي تحول للعب «محترفا» ضمن صفوف نادي الخليج السعودي.
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