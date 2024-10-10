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الخبير نصيب في حوار مختلف مع ((أخبار الخليج)) يقول:لولا الدعم والمساندة ما وصلت إلى ما وصلت إليه

10/10/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حاوره: علي ميرزا الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أستشعر نفسي يتيما وأنا بعيد عن أجواء الكرة الطائرة

تـلامـيــذي العــشــــرة فـي الآســــيــوي أثــلـجـــوا صـــدري


عشرات‭ ‬الحوارات‭ ‬والتصريحات‭ ‬والمقابلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬مع‭ ‬خبير‭ ‬تحكيم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والمحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬سابقا‭ ‬الأستاذ‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب،‭ ‬وسعينا‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد،‭ ‬فقمنا‭ ‬بواجب‭ ‬الزيارة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬جديد‭ ‬صحته،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نستثمر‭ ‬الوقت‭ ‬لنجدد‭ ‬الحوار‭ ‬معه‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬تكرار‭ ‬السابق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬استشعرناه‭ ‬منه‭ ‬شخصيا‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬نترك‭ ‬تفاصيله‭ ‬للسطور‭ ‬التالية‭.‬


1‭ -‬لقد‭ ‬تبوأ‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬والآسيوي‭ ‬والدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.. ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬غير‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟

أولا‭ ‬تبوأت‭ ‬هذه‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والمراكز‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬المذكورة‭ ‬لحبي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وثانيا‭ ‬هل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والرؤساء‭ ‬والمجموعة‭ ‬التي‭ ‬اشتغلت‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬المعنية‭ ‬سأحصل‭ ‬عليه‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬غير‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬منافسون‭ ‬لنصيب؟‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭.‬

2‭ -‬بعد‭ ‬توقفك‭ ‬عن‭ ‬العطاء‭.. ‬هل‭ ‬تلقيت‭ ‬تكريما‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬مثلتها؟

لم‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تكريم‭ ‬لسبب‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬معها‭ ‬وخاصة‭ ‬الاتحادين‭ ‬المحلي‭ ‬والعربي‭ ‬لازالت‭ ‬تنظر‭ ‬لنصيب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لازال‭ ‬فاعلا،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬مستمر‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬فراس‭ ‬الحلوجي،‭ ‬وإنما‭ ‬كرمت‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬خاصة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬نظرا‭ ‬لمشواري‭ ‬الرياضي،‭ ‬ونظرا‭ ‬لظرفي‭ ‬الصحي‭ ‬أنبت‭ ‬ابني‭ ‬علي‭ ‬بحضور‭ ‬التكريم‭ ‬نيابة‭ ‬عني‭.‬

3‭ -‬ما‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬عنه‭ ‬أنه‭ ‬كسر‭ ‬ظهره؟‭ ‬كيف؟

لم‭ ‬يحصل‭ ‬لي‭ ‬أي‭ ‬موقف‭ ‬صراحة‭ ‬خلال‭ ‬مشواري‭ ‬الرياضي‭ ‬نغص‭ ‬علي‭ ‬حياتي،‭ ‬ولكن‭ ‬الموقف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬كسر‭ ‬ظهري‭ ‬وحزام‭ ‬ظهري‭ ‬هو‭ ‬فقدي‭ ‬زوجتي‭ ‬أم‭ ‬علي،‭ ‬هذا‭ ‬الفقد‭ ‬إن‭ ‬صح‭ ‬التعبير‭ ‬قد‭ ‬أصابني‭ ‬في‭ ‬مقتل،‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬أمينة‭ ‬سري‭ ‬ووكيلة‭ ‬أعمالي،‭ ‬وقد‭ ‬تحملت‭ ‬مسؤولية‭ ‬البيت‭ ‬والأبناء‭ ‬مدة‭ ‬غيابي‭ ‬أثناء‭ ‬سفرياتي‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬قاربت‭ ‬على‭ ‬الأربعين‭ ‬عاما‭ ‬خلال‭ ‬خدمتي،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬الآن‭ ‬صرت‭ ‬ملازما‭ ‬للبيت‭ ‬لعل‭ ‬وعسى‭ ‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أعوض‭ ‬أولادي‭ ‬وبناتي‭ ‬وأحفادي‭ ‬غيابي‭ ‬السابق‭.‬

4‭ -‬يقال‭ ‬بأن‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬ملازما‭ ‬للبيت‭ (‬بيتوتيا‭) ‬ما‭ ‬الأسباب؟

إن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬سببا‭ ‬فهو‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬أعاني‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬تحتم‭ ‬علي‭ ‬المكوث‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ارتباطي‭ ‬بمواعيد‭ ‬العلاج‭ ‬المتعددة‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬7‭ ‬أو‭ ‬8‭ ‬مواعيد‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬خروجي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬سفري،‭ ‬ولكن‭ ‬أعود‭ ‬وأحمد‭ ‬ربي‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬رزقني‭ ‬بولدين ‭[‬ علي‭ ‬وحسين ‭]‬ ‭ ‬البارين‭ ‬اللذين‭ ‬ينوبان‭ ‬عني‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬الواجبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬فرح‭ ‬أو‭ ‬عزاء،‭ ‬وما‭ ‬يفرحني‭ ‬هو‭ ‬مكالمات‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬تصلني‭ ‬من‭ ‬أصحابها‭ ‬يشكرونني‭ ‬ويشعروني‭ ‬بحضوري‭ ‬ومشاركتي‭ ‬لهم‭ ‬الأفراح‭ ‬والأحزان‭.‬

5‭ -‬هل‭ ‬الحكام‭ ‬الذين‭ ‬تتلمذوا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬مقتصر‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬العرب‭ ‬أم‭ ‬هناك‭ ‬حكام‭ ‬أجانب؟‭ ‬ومن‭ ‬أقرب‭ ‬التلاميذ‭ ‬إلى‭ ‬قلبك؟

هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬سوى‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الخليجية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬قد‭ ‬تتلمذوا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب،‭ ‬والخبر‭ ‬الذي‭ ‬أفرحني‭ ‬وأثلج‭ ‬صدري‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوية‭ ‬العشرة‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الذين‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليهم‭ ‬مؤخرا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬تلاميذي،‭ ‬وهنأتهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حصلوا‭ ‬عليه،‭ ‬وبدورهم‭ ‬ردوا‭ ‬على‭ ‬تهنئتي‭.‬

6‭ -‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬كان‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬تناوبوا‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭.. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬مميزات‭ ‬كل‭ ‬فترة‭.‬

بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬لوقت‭ ‬ومساحة،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬رئيس‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬كاريزما‭ ‬خاصة‭ ‬وطريقة‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الآخر،‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬سعى‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬منظومة‭ ‬اللعبة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.‬

7‭ -‬بحكم‭ ‬المهمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬عاتقك‭ ‬ضمن‭ ‬لجان‭ ‬التحكيم‭.. ‬تكررت‭ ‬زياراتك‭ ‬كثيرا‭ ‬لليابان‭ ‬والصين‭ ‬وكوريا‭.. ‬ما‭ ‬الوجه‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث؟‭ ‬وما‭ ‬الاختلافات‭ ‬بينها؟‭ ‬ومن‭ ‬فيهن‭ ‬يروق‭ ‬لك‭ ‬أكثر؟

النقطة‭ ‬المشتركة‭ ‬رياضيا‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬فاللاعب‭ ‬يعد‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬ووظيفته‭ ‬احترافية،‭ ‬يتمرن‭ ‬ويلعب‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬وكلهم‭ ‬يتشابهون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والإجراء،‭ ‬وتبقى‭ ‬اليابان‭ ‬تختلف‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والانضباط‭ ‬أكثر،‭ ‬ونوعية‭ ‬المسؤولين‭.‬

8‭ -‬هل‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬مغرم‭ ‬بالطعام‭ ‬الآسيوي؟‭ ‬ولماذا؟

يمكن‭ ‬القول‭ ‬أننا‭ ‬ألفناه،‭ ‬فلهم‭ ‬طريقتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الأسماك‭ ‬والأرز،‭ ‬فأحيانا‭ ‬يكون‭ ‬طعمها‭ ‬لذيذا،‭ ‬وأحيانا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خلطات‭ ‬وروائح‭ ‬لا‭ ‬تشتهى‭.‬

9‭ -‬ما‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬قراءته؟‭ ‬ولماذا؟

بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬‮«‬القرآن‭ ‬الكريم‮»‬،‭ ‬فهو‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬وفيه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬لدنياك‭ ‬وآخرتك‭.‬

10‭ -‬متى‭ ‬يتعصب‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب؟

استغباء‭ ‬الأشخاص‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬عصبيتي،‭ ‬لما‭ ‬الشخص‭ ‬يعرف‭ ‬ولكنه‭ ‬يستغبى‭ ‬فهذا‭ ‬يعصبني،‭ ‬المفترض‭ ‬يكون‭ ‬صادقا‭ ‬مع‭ ‬نفسه،‭ ‬ويتكلم‭ ‬بدون‭ ‬لف‭ ‬أو‭ ‬دوران‭.‬

11‭ -‬هل‭ ‬هناك‭ ‬تواصل‭ ‬بينك‭ ‬وبين‭ ‬رفاق‭ ‬الدرب‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج؟

بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬هناك‭ ‬تواصل،‭ ‬فهناك‭ ‬قرابة‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬عرب‭ ‬أو‭ ‬أجانب،‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬مستمر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهاتف‭ ‬طبعا‭.‬

12‭ -‬كيف‭ ‬يجد‭ ‬نصيب‭ ‬نفسه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟

أستشعر‭ ‬نفسي‭ ‬كاليتيم‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬أعزاءه،‭ ‬ولو‭ ‬بيدي‭ ‬لقفزت‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬للصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬حتى‭ ‬أشاهد‭ ‬المباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬ظروفي‭ ‬الصحية‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬تسعفني‭.‬

13‭ -‬لقد‭ ‬عاصرت‭ ‬إعلام‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحله‭.. ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلام‭ ‬قد‭ ‬أنصف‭ ‬اللعبة‭ ‬ومنظومتها؟‭ ‬كيف؟

الإعلام‭ ‬والإعلاميين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحله‭ ‬منذ‭ ‬الأوائل‭ ‬الأساتذة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ذكر‭ ‬الأسماء‭ ‬حتى‭ ‬العناصر‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬لم‭ ‬يقصروا،‭ ‬فكانوا‭ ‬داعمين‭ ‬ومساندين‭ ‬للعبة‭ ‬ومنظومتها،‭ ‬وإعلام‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬نفتخر‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بصراحة‭ ‬مواقفه‭ ‬مشرفة،‭ ‬وله‭ ‬ولإعلاميه‭ ‬مني‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.‬

‭- ‬14كلمة‭ ‬خاصة‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬توجهها‭ ‬لرفيق‭ ‬دربك‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬والحكم‭ ‬العالمي‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬الصباح‭..‬ماذا‭ ‬تقول‭ ‬له‭ ‬فيها؟

لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬والحكم‭ ‬العالمي‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬الصباح‭ ‬ورفيق‭ ‬دربي‭ ‬من‭ ‬حكام‭ ‬الطبقة‭ ‬الأولى‭ ‬والمتميزين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بشخصيته،‭ ‬فالجميع‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬ألف‭ ‬حساب‭ ‬لأنه‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬قراراته،‭ ‬وانقطع‭ ‬تواصلنا‭ ‬منذ‭ ‬ابتعد‭ ‬هو‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬وجلست‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬أتمنى‭ ‬له‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحوار‭ ‬قال‭ ‬نصيب‭: ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سعادتي‭ ‬مضاعفة‭ ‬اليوم،‭ ‬لفوز‭ ‬تلاميذي‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وكذلك‭ ‬حصول‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الآسيوي‭ ‬نفسه‭ ‬وهم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬وحسن‭ ‬الفرساني‭ ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬جلال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬الصحافة‭ ‬ضيفة‭ ‬في‭ ‬بيتي،‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين‭ ‬الأساتذة‭ ‬منهم‭ ‬ومن‭ ‬جاء‭ ‬بعدهم‭ ‬الذين‭ ‬أكن‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬على‭ ‬تشجيعهم‭ ‬لنا‭ ‬ودعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬للعبة‭.‬

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