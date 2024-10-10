الخبير نصيب في حوار مختلف مع ((أخبار الخليج)) يقول:لولا الدعم والمساندة ما وصلت إلى ما وصلت إليه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حاوره: علي ميرزا
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أستشعر نفسي يتيما وأنا بعيد عن أجواء الكرة الطائرة
تـلامـيــذي العــشــــرة فـي الآســــيــوي أثــلـجـــوا صـــدري
عشرات الحوارات والتصريحات والمقابلات التي أجريت مع خبير تحكيم الكرة الطائرة والمحاضر الدولي سابقا الأستاذ جعفر نصيب، وسعينا عبر الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» أن نضرب عصفورين بحجر واحد، فقمنا بواجب الزيارة له في بيته للاطمئنان على جديد صحته، وفي الوقت نفسه نستثمر الوقت لنجدد الحوار معه بشكل مختلف بعيدا عن تكرار السابق، وهذا ما استشعرناه منه شخصيا بعد ختام الحوار الذي نترك تفاصيله للسطور التالية.
1 -لقد تبوأ جعفر نصيب مراكز في الاتحادات الخليجي والعربي والآسيوي والدولي للكرة الطائرة.. هل يمكن أن يحصل على هذه المواقع لو كان في لعبة غير الكرة الطائرة؟
أولا تبوأت هذه المسؤوليات والمراكز في الاتحادات المذكورة لحبي للكرة الطائرة، وثانيا هل الدعم الذي حصلت عليه من المسؤولين والرؤساء والمجموعة التي اشتغلت معي في الاتحادات المعنية سأحصل عليه لو كنت في لعبة غير الكرة الطائرة؟ زد على ذلك هل سيكون هناك منافسون لنصيب؟ كل ذلك ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.
2 -بعد توقفك عن العطاء.. هل تلقيت تكريما من أحد الاتحادات التي مثلتها؟
لم أحصل على أي تكريم لسبب ويتمثل في أن الاتحادات التي عملت معها وخاصة الاتحادين المحلي والعربي لازالت تنظر لنصيب على أنه لازال فاعلا، والتواصل مع المسؤولين في الاتحاد المحلي مستمر وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، والأمين العام فراس الحلوجي، وإنما كرمت من جهات خاصة وبالتحديد من جهة في السعودية نظرا لمشواري الرياضي، ونظرا لظرفي الصحي أنبت ابني علي بحضور التكريم نيابة عني.
3 -ما الموقف الذي تعرض له جعفر نصيب يمكن أن نقول عنه أنه كسر ظهره؟ كيف؟
لم يحصل لي أي موقف صراحة خلال مشواري الرياضي نغص علي حياتي، ولكن الموقف الوحيد الذي كسر ظهري وحزام ظهري هو فقدي زوجتي أم علي، هذا الفقد إن صح التعبير قد أصابني في مقتل، لأنها كانت أمينة سري ووكيلة أعمالي، وقد تحملت مسؤولية البيت والأبناء مدة غيابي أثناء سفرياتي الطويلة التي قاربت على الأربعين عاما خلال خدمتي، ومن هذا المنطلق الآن صرت ملازما للبيت لعل وعسى أحاول أن أعوض أولادي وبناتي وأحفادي غيابي السابق.
4 -يقال بأن جعفر نصيب بات الآن ملازما للبيت (بيتوتيا) ما الأسباب؟
إن كان هناك سببا فهو الإصابة التي أعاني منها التي تحتم علي المكوث في البيت، فضلا عن ارتباطي بمواعيد العلاج المتعددة والتي تصل إلى قرابة 7 أو 8 مواعيد تحول دون خروجي أو حتى سفري، ولكن أعود وأحمد ربي أن الله تعالى رزقني بولدين [ علي وحسين ] البارين اللذين ينوبان عني في حضور الواجبات الاجتماعية من فرح أو عزاء، وما يفرحني هو مكالمات الاتصال التي تصلني من أصحابها يشكرونني ويشعروني بحضوري ومشاركتي لهم الأفراح والأحزان.
5 -هل الحكام الذين تتلمذوا على يد جعفر نصيب مقتصر على الحكام العرب أم هناك حكام أجانب؟ ومن أقرب التلاميذ إلى قلبك؟
هناك الكثير من الحكام سوى تعلق الأمر بالمنطقة الخليجية أو العربية أو حتى على مستوى القارة قد تتلمذوا على يد جعفر نصيب، والخبر الذي أفرحني وأثلج صدري أن أعضاء لجنة الحكام الآسيوية العشرة بما فيهم رئيس اللجنة الذين وقع الاختيار عليهم مؤخرا هم من تلاميذي، وهنأتهم على ما حصلوا عليه، وبدورهم ردوا على تهنئتي.
6 -جعفر نصيب كان شاهدا على فترات أكثر من رئيس تناوبوا على رئاسة اتحاد الطائرة.. يمكن أن تحدثنا عن مميزات كل فترة.
بطبيعة الحال وبعيدا عن الدخول في أي تفاصيل لأن ذلك يحتاج لوقت ومساحة، فإن كل رئيس كانت له كاريزما خاصة وطريقة عمل مختلفة عن الآخر، وكل واحد منهم سعى ويسعى إلى أخذ منظومة اللعبة إلى الأمام.
7 -بحكم المهمات التي كانت على عاتقك ضمن لجان التحكيم.. تكررت زياراتك كثيرا لليابان والصين وكوريا.. ما الوجه المشترك بين الدول الثلاث؟ وما الاختلافات بينها؟ ومن فيهن يروق لك أكثر؟
النقطة المشتركة رياضيا بين هذه الدول الثلاث تتمثل في أن الشركات هي التي تدعم الكرة الطائرة، فاللاعب يعد موظفا في الشركة ووظيفته احترافية، يتمرن ويلعب لا غير، وكلهم يتشابهون في العمل والإجراء، وتبقى اليابان تختلف عنهم في التنظيم والانضباط أكثر، ونوعية المسؤولين.
8 -هل جعفر نصيب مغرم بالطعام الآسيوي؟ ولماذا؟
يمكن القول أننا ألفناه، فلهم طريقتهم الخاصة في إعداد الأسماك والأرز، فأحيانا يكون طعمها لذيذا، وأحيانا تكون هناك خلطات وروائح لا تشتهى.
9 -ما الكتاب الذي تحرص على قراءته؟ ولماذا؟
بطبيعة الحال «القرآن الكريم»، فهو يحتوي على كلام الله تعالى، وفيه كل ما تحتاجه لدنياك وآخرتك.
10 -متى يتعصب جعفر نصيب؟
استغباء الأشخاص هو الذي يثير عصبيتي، لما الشخص يعرف ولكنه يستغبى فهذا يعصبني، المفترض يكون صادقا مع نفسه، ويتكلم بدون لف أو دوران.
11 -هل هناك تواصل بينك وبين رفاق الدرب في الداخل والخارج؟
بكل تأكيد هناك تواصل، فهناك قرابة 400 شخص في الداخل أو الخارج عرب أو أجانب، والتواصل معهم مستمر عن طريق الهاتف طبعا.
12 -كيف يجد نصيب نفسه بعيدا عن أجواء الكرة الطائرة؟
أستشعر نفسي كاليتيم الذي فقد أعزاءه، ولو بيدي لقفزت من هنا للصالة الرياضية حتى أشاهد المباريات، ولكن ظروفي الصحية حاليا لا تسعفني.
13 -لقد عاصرت إعلام الكرة الطائرة في مختلف مراحله.. هل ترى أن هذا الإعلام قد أنصف اللعبة ومنظومتها؟ كيف؟
الإعلام والإعلاميين في مختلف مراحله منذ الأوائل الأساتذة بعيدا عن ذكر الأسماء حتى العناصر الموجودة حاليا لم يقصروا، فكانوا داعمين ومساندين للعبة ومنظومتها، وإعلام الكرة الطائرة من الأشياء التي نفتخر فيها في البحرين، بصراحة مواقفه مشرفة، وله ولإعلاميه مني كل الشكر والتقدير.
- 14كلمة خاصة تحب أن توجهها لرفيق دربك الأستاذ الفاضل والحكم العالمي عبد الخالق الصباح..ماذا تقول له فيها؟
لا يختلف اثنان على أن الأستاذ الفاضل والحكم العالمي عبد الخالق الصباح ورفيق دربي من حكام الطبقة الأولى والمتميزين للكرة الطائرة حتى على المستوى العالمي، فرض نفسه بشخصيته، فالجميع يحسب له ألف حساب لأنه حاسم في قراراته، وانقطع تواصلنا منذ ابتعد هو عن الاتحاد وجلست أنا في البيت، أتمنى له الصحة والعافية وطول العمر.
وفي ختام الحوار قال نصيب: بدون شك سعادتي مضاعفة اليوم، لفوز تلاميذي في لجان الاتحاد الآسيوي، وكذلك حصول خمسة من اتحاد الطائرة على مقاعد لهم في الآسيوي نفسه وهم الشيخ علي بن محمد آل خليفة وفراس الحلواجي وحسن الفرساني وجعفر إبراهيم ومحمد جلال، فضلا عن وجود الصحافة ضيفة في بيتي، الصحافة والصحفيين الأساتذة منهم ومن جاء بعدهم الذين أكن لهم جميعا كل التقدير على تشجيعهم لنا ودعمهم ومساندتهم للعبة.
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