دراغان: شكرا جماهيرنا الوفية وقادرون على التعويض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وجه المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الشكر الجزيل لجماهيرنا الوفية على دعمها ومؤازرتها للمنتخب في مباراته أمام إندونيسيا، التي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين مقابل هدفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد نهاية المباراة وقال فيه دراغان: نشكر جمهورنا على المؤازرة والدعم ونعدهم بتقديم المستوى الأفضل في قادم المباريات.
وأضاف: قدمنا أداء جيدا ولا سيما بالقتالية العالية والإصرار على تحقيق التعادل بعد التخلف في النتيجة، مشيداً بأداء اللاعبين عموماً والمدافع وليد الحيام واللاعب محمد مرهون على وجه الخصوص.
من جانبه قدم اللاعب محمد مرهون اعتذاره للجماهير البحرينية بعد الخروج بنقطة واحدة أمام إندونيسيا وقال: كنا نأمل تحقيق الفوز في هذه المباراة، لكن هذا هو حال الكرة، ونعدهم بأننا سوف نركز على المباراة القادمة أمام السعودية، من أجل إسعادهم وتحقيق النتيجة المثالية.
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