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دراغان: شكرا جماهيرنا الوفية وقادرون على التعويض

10/10/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وجه‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لجماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬ومؤازرتها‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬وقال‭ ‬فيه‭ ‬دراغان‭: ‬نشكر‭ ‬جمهورنا‭ ‬على‭ ‬المؤازرة‭ ‬والدعم‭ ‬ونعدهم‭ ‬بتقديم‭ ‬المستوى‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭.‬‮

وأضاف‭: ‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بالقتالية‭ ‬العالية‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬التخلف‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬عموماً‭ ‬والمدافع‭ ‬وليد‭ ‬الحيام‭ ‬واللاعب‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬اعتذاره‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وقال‭: ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الكرة،‭ ‬ونعدهم‭ ‬بأننا‭ ‬سوف‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬السعودية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعادهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المثالية‭.‬

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