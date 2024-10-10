منتخبنا يخرج بنقطة في الوقت القاتل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد - تصوير: محمد عبدالله الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

خرج‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدرك‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجتها‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬‮

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وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬منتخبنا‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬15‭) ‬و‭(‬99‭). ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬راجنار‭ ‬أوراتمانجوين‭ (‬45+3‭)‬،‭ ‬ورافاييل‭ ‬سترويك‭ (‬74‭).‬

جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬بأفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ونجح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬والذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬لاعبينا،‭ ‬وتقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدف‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬نفذه‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬15‭)‬،‭ ‬واتسمت‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬بتدخلات‭ ‬والتحامات‭ ‬قوية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬التعادل

لإندونيسيا‭ ‬بعد‭ ‬ارتباك‭ ‬دفاعي،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ (‬1-1‭).‬‮

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وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭ ‬البدني‭ ‬للاعبينا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬الإندونيسيين‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬سيطرتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬والتي‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬التقدم‭ ‬بهدف‭ ‬ثان،‭ ‬وأجرى‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تغييرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرمى‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ومن‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬استطاع‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬لكرة‭ ‬رأسية‭ ‬لتنتهي‭ ‬المواجهة‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ (‬2-2‭).‬‮

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وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الثنائي‭ ‬وليد‭ ‬الحيام‭ ‬وأمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وفي‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬فينسينت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬وفي‭ ‬الوسط‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وفي‭ ‬الأطراف‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومحمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬