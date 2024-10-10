منتخبنا يخرج بنقطة في الوقت القاتل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد - تصوير: محمد عبدالله
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
خرج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بنقطة واحدة في مباراته أمام منتخب إندونيسيا بعد أن أدرك نتيجة التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت نتيجتها بهدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم 2026.
وبهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط من ثلاث مباريات، في حين أصبح رصيد إندونيسيا 3 نقاط.
أحرز هدفي منتخبنا محمد مرهون في الدقيقتين (15) و(99). بينما أحرز هدفي إندونيسيا راجنار أوراتمانجوين (45+3)، ورافاييل سترويك (74).
جاءت المباراة بأفضلية واضحة لمنتخبنا في الشوط الأول ونجح من خلالها في فرض أسلوبه عن طريق الضغط العالي الذي مارسه اللاعبون على المنتخب الإندونيسي، والذي فشل في الخروج من منطقة الجزاء نتيجة الضغط العالي من لاعبينا، وتقدم منتخبنا بهدف بعد خطأ نفذه محمد مرهون من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (15)، واتسمت المباراة بعد الهدف بتدخلات والتحامات قوية، وفي الوقت بدل الضائع جاء هدف التعادل
لإندونيسيا بعد ارتباك دفاعي، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين (1-1).
وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب إندونيسيا في ظل تراجع الأداء البدني للاعبينا، وهو ما ساعد الإندونيسيين على فرض سيطرتهم الكبيرة على الكرة والتي نتج عنها مع مرور الوقت التقدم بهدف ثان، وأجرى المدرب دراغان تغييرات من أجل خطف هدف التعادل والوصول إلى مرمى إندونيسيا، ومن ركلة ركنية في الوقت الضائع استطاع محمد مرهون من إدراك التعادل بعد متابعته لكرة رأسية لتنتهي المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2).
وبدأ منتخبنا الوطني بتشكيلة مكونة من الحارس إبراهيم لطف الله، وفي قلب الدفاع الثنائي وليد الحيام وأمين بنعدي، وفي مركز الظهير الأيسر عبدالله الخلاصي، وفي جهة اليمين فينسينت إيمانويل، وفي الوسط عباس العصفور، علي حرم، كميل الأسود، وفي الأطراف علي مدن ومحمد مرهون، وفي الهجوم مهدي عبدالجبار.
وسيلعب منتخبنا مباراته المقبلة أمام السعودية يوم 15 أكتوبر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
MENAFN10102024000055011008ID1108768574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.