Friday, 11 October 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يخرج بنقطة في الوقت القاتل

10/10/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد - تصوير: محمد عبدالله الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

خرج‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدرك‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجتها‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬‮

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬منتخبنا‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬15‭) ‬و‭(‬99‭). ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬راجنار‭ ‬أوراتمانجوين‭ (‬45+3‭)‬،‭ ‬ورافاييل‭ ‬سترويك‭ (‬74‭).‬

جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬بأفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ونجح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬والذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬لاعبينا،‭ ‬وتقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدف‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬نفذه‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬15‭)‬،‭ ‬واتسمت‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬بتدخلات‭ ‬والتحامات‭ ‬قوية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬التعادل
لإندونيسيا‭ ‬بعد‭ ‬ارتباك‭ ‬دفاعي،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ (‬1-1‭).‬‮

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭ ‬البدني‭ ‬للاعبينا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬الإندونيسيين‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬سيطرتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬والتي‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬التقدم‭ ‬بهدف‭ ‬ثان،‭ ‬وأجرى‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تغييرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرمى‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ومن‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬استطاع‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬لكرة‭ ‬رأسية‭ ‬لتنتهي‭ ‬المواجهة‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ (‬2-2‭).‬‮

وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الثنائي‭ ‬وليد‭ ‬الحيام‭ ‬وأمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وفي‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬فينسينت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬وفي‭ ‬الوسط‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وفي‭ ‬الأطراف‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومحمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

MENAFN10102024000055011008ID1108768574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث