خالد بن حمد يشهد مباراة منتخبنا وإندونيسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرفاع - المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة: شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم وإندونيسيا التي جمعتهما أمس الخميس 10 أكتوبر 2024 على ستاد البحرين الوطني في تصفيات كأس العالم 2024 التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المواجهة وأثنى على أداء لاعبي المنتخب الوطني ونوه بالدعم الذي أبدته الجماهير البحرينية، داعيًا إلى مواصلة العطاء لتحقيق المزيد من النقاط فيما تبقى من مشوار في التصفيات.
وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أداء اللاعبين في المباراة، مؤكدًا أهمية تقديم عروض أفضل في المباريات المقبلة لتحقيق الهدف المنشود وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
كما حث سموه اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في التدريبات والمباريات القادمة، لتعزيز الثقة والروح المعنوية، وأكد سموه أن اللاعبين يمتلكون الإمكانيات والمهارات التي تؤهلهم لتحقيق المزيد من الانتصارات، مشددًا على أهمية التمسك بالعزيمة والإصرار للوصول إلى أعلى المستويات.
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