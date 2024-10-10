خالد بن حمد يشهد مباراة منتخبنا وإندونيسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرفاع‭ - ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المواجهة‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ونوه‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مشوار‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

وأثنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬وهو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

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‬كما‭ ‬حث‭ ‬سموه‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬والمباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية،‭ ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يمتلكون‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التمسك‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬