الأسماك.. الحل الطبيعي للوقاية من طنين الأذن

MENAFN - Khaberni) خبرني -قد يقلل تناول الأسماك بانتظام من خطر الإصابة بطنين الأذن لدى المرأة، وفق دراسة حديثة من بريغهام والنساء، حثّت على تناول وجبة من المأكولات البحرية أسبوعياً على الأقل.





ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن تناول المأكولات البحرية بانتظام ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بطنين الأذن المستمر بنسبة 13% لدى من تناولن وجبة أسبوعية واحدة، وبنسبة 23% لدى من تناولن وجبتين أسبوعياً، وبنسبة 21% لمن تناول 4 وجبات أو أكثر أسبوعياً.





وتحث التوصيات الصحية على تناول وجبتين إلى 3 وجبات أسبوعياً.





وشملت الدراسة بيانات أكثر من 73 ألف امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات الطولية بالولايات المتحدة، والتي استمرت من 1991 إلى 2021.





وأظهرت النتائج ارتباطاً أفضل بين زيادة تناول سمك التونة، والأسماك ذات اللحوم الخفيفة، والمحار، وبين انخفاض مخاطر الإصابة بطنين الأذن.





وقال الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن العوامل الغذائية قد تكون مهمة في التسبب في طنين الأذن".

