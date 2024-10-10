ليزا بريسلي احتفظت بجثة ابنها شهرين في غرفة الضيوف.. وابنتها تفسّ

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدلت رايلي كيو، ابنة ليزا بريسلي، بتصريحات دافعت فيها عن قرار والدتها الغريب، الذي تم الكشف عنه في مذكراتها التي صدرت حديثًا.

وكشفت بريسلي أنها احتفظت بجثة ابنها بنجامين الذي توفي منتحرًا في عام 2020، على الثلج الجاف في غرفة منزلها لمدة شهرين كاملين.

وفي مذكراتها التي تحمل عنوان "من هنا إلى المجهول العظيم"، أكدت بريسلي أنها أبقت ابنها في غرفة الضيوف بالمنزل خلال تلك الفترة، مشيرة إلى الظروف المحيطة التي جعلت اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا، مثل جائحة كوفيد-19 وتأخر الخطط المتعلقة بدفنه.

وتعليقًا على الانتقادات التي واجهتها والدتها، قالت كيو لمجلة "بيبول" إن بريسلي "لم تكن لتبالي بما يقوله الناس" عن قرارها.

وأضافت أن الأوضاع المتعلقة بجائحة كوفيد-19 جعلت من الصعب تحديد موعد دفن ابنها، ما استدعى فترة من التخطيط والانتظار.

كما أوضحت كيو أن والدتها كانت ترغب في الحفاظ على السيطرة على الوضع، قائلة: "كانت تشعر بأن جسد بنجامين لا ينبغي أن يكون في مكان قد يتعرض فيه للمس من قبل الآخرين".

وذكرت أن العائلة كانت تحت الأضواء دائمًا، مما زاد من حساسيتها حول كيفية التعامل مع الموقف.

كيو، التي أكدت أن ليزا كانت قادرة على التأقلم مع الظروف، ذكرت أن والدتها وجدت أن وجود ابنها بجانبها كان مفيدًا نفسيًا لها، حيث تمكنت من قضاء وقت معها والتحدث إليه.

وفي سياق حديثها، أكدت كيو أنه لا توجد قوانين في ولاية كاليفورنيا تلزم دفن الموتى على الفور، ما منحهم مجالاً للاختيار.

كما تحدثت كيو عن شعورهم بأن بنجامين لم يكن يريد جسده أن يبقى في المنزل لفترة أطول، وأنهم اتخذوا قرارًا مشتركًا بالحصول على وشم يحمل اسمه، تكريمًا له.

وفي تعبيرها عن آراء والدتها في ما يتعلق بالانتقادات، أكدت كيو أن والدتها كانت لتقول: "لا أهتم، إذا اعتقد الناس أن ذلك جنون، يمكنهم الذهاب إلى الجحيم".

وأثار هذا القرار الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض انزعاجهم، بينما أظهر آخرون تفهمًا لما يمثل جزءًا من عملية الحزن والتعامل مع الفقد.