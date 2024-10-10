يدعم صحة القلب.. فوائد عصير الكرفس

MENAFN - Khaberni) خبرني - عصير الكرفسيعتبر من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم. وإليك بعض الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها عند تناول عصير الكرفس:





1. غني بالعناصر الغذائية: يحتوي الكرفس على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين K وفيتامين A) والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم) والألياف الغذائية.





2. تأثير مضاد للالتهابات: يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات والمضادات الحيوية الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهابات الجسم.





3. دعم صحة القلب: يحتوي الكرفس على مركبات تعمل على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يمكن أن يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.





4. تحسين صحة الجهاز الهضمي: الكرفس غني بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.





5. تأثير مضاد للأكسدة: يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والمضادات الحيوية الطبيعية، والتي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم.