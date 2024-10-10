يدعم صحة القلب.. فوائد عصير الكرفس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عصير الكرفس
يعتبر من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم. وإليك بعض الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها عند تناول عصير الكرفس:
1. غني بالعناصر الغذائية: يحتوي الكرفس على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين K وفيتامين A) والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم) والألياف الغذائية.
2. تأثير مضاد للالتهابات: يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات والمضادات الحيوية الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهابات الجسم.
3. دعم صحة القلب: يحتوي الكرفس على مركبات تعمل على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يمكن أن يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.
4. تحسين صحة الجهاز الهضمي: الكرفس غني بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
5. تأثير مضاد للأكسدة: يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والمضادات الحيوية الطبيعية، والتي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم.
MENAFN10102024000151011027ID1108767925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.