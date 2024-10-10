رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع رئيس أوكرانيا خطة النصر لإيقاف الحرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 10 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي اليوم الخميس "خطة النصر" لإيقاف الحرب مع روسيا.
وقال مكتب الرئاسة البريطانية في بيان إن ستارمر استمع أثناء استقباله الرئيس زيلينسكي إلى إيجاز بشأن تطورات الأوضاع مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالحفاظ على سيادة أوكرانيا.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على أهمية تأمين وضع أوكرانيا أمام "تحديات فصل الشتاء". كما ناقشا مستقبل أوكرانيا على الأمد البعيد "وأهمية الاستثمار في أمن البلد اليوم لدعم أمن حدود أوروبا للأجيال القادمة".
وترتكز "خطة النصر" التي يطرحها زيلينسكي إلى "تعزيز كبير لقوة أوكرانيا" حيث تشير إلى أن ذلك "قد يكون لذلك تأثير نفسي وسياسي على قرار روسيا بإنهاء هذه الحرب".
وتأتي زيارة زيلينسكي للمملكة المتحدة في إطار جولة أوروبية تشمل زيارة إيطاليا وفرنسا وألمانيا. (النهاية)
ن ب ش / م ع ع
MENAFN10102024000071011013ID1108767762
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