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رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع رئيس أوكرانيا خطة النصر لإيقاف الحرب

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي اليوم الخميس "خطة النصر" لإيقاف الحرب مع روسيا.
وقال مكتب الرئاسة البريطانية في بيان إن ستارمر استمع أثناء استقباله الرئيس زيلينسكي إلى إيجاز بشأن تطورات الأوضاع مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالحفاظ على سيادة أوكرانيا.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على أهمية تأمين وضع أوكرانيا أمام "تحديات فصل الشتاء". كما ناقشا مستقبل أوكرانيا على الأمد البعيد "وأهمية الاستثمار في أمن البلد اليوم لدعم أمن حدود أوروبا للأجيال القادمة".
وترتكز "خطة النصر" التي يطرحها زيلينسكي إلى "تعزيز كبير لقوة أوكرانيا" حيث تشير إلى أن ذلك "قد يكون لذلك تأثير نفسي وسياسي على قرار روسيا بإنهاء هذه الحرب".
وتأتي زيارة زيلينسكي للمملكة المتحدة في إطار جولة أوروبية تشمل زيارة إيطاليا وفرنسا وألمانيا. (النهاية)

ن ب ش / م ع ع




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