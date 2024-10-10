دوري اليد التمهيدي.. كاظمة والعربي يفوزان على اليرموك وبرقان ضمن الأسبوع الأول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 10 (كونا) -- حقق نادي كاظمة اليوم الخميس فوزه الأول في بطولة الدوري
وجاء على حساب اليرموك بنتيجة 31/25 فيما حقق العربي فوزا صعبا على برقان بنتيجة 24/23 بانطلاق الأسبوع الأول للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وقدم كاظمة عرضا قويا مكنه من تحقيق أولى انتصاراته في الدوري التمهيدي وجاء على حساب نظيره اليرموك بنتيجة 31/25 في مباراة
كانت أفضليتها لصالح السفير حيث خرج فائزا بين الشوطين 19/9 ليواصل كاظمة أفضليته ويحقق الفوز.
وفي ثاني مباريات
اليوم حقق العربي الفوز على برقان في مباراة قوية ومثيرة بنتيجة 24/23 وانتهى شوط المباراة الأول بتفوق برقان بنتيجة 14/13 ليعود العربي بالشوط الثاني ويقلب الأمور لصالحه ويحقق الفوز.
وتستكمل مباريات الأسبوع الأول غدا الجمعة بإقامة 3 مباريات حيث يلعب الصليبيخات مع السالمية والنصر مع القادسية والكويت مع القرين.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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