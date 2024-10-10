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دوري اليد التمهيدي.. كاظمة والعربي يفوزان على اليرموك وبرقان ضمن الأسبوع الأول

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- حقق نادي كاظمة اليوم الخميس فوزه الأول في بطولة الدوري وجاء على حساب اليرموك بنتيجة 31/25 فيما حقق العربي فوزا صعبا على برقان بنتيجة 24/23 بانطلاق الأسبوع الأول للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وقدم كاظمة عرضا قويا مكنه من تحقيق أولى انتصاراته في الدوري التمهيدي وجاء على حساب نظيره اليرموك بنتيجة 31/25 في مباراة كانت أفضليتها لصالح السفير حيث خرج فائزا بين الشوطين 19/9 ليواصل كاظمة أفضليته ويحقق الفوز.
وفي ثاني مباريات اليوم حقق العربي الفوز على برقان في مباراة قوية ومثيرة بنتيجة 24/23 وانتهى شوط المباراة الأول بتفوق برقان بنتيجة 14/13 ليعود العربي بالشوط الثاني ويقلب الأمور لصالحه ويحقق الفوز.
وتستكمل مباريات الأسبوع الأول غدا الجمعة بإقامة 3 مباريات حيث يلعب الصليبيخات مع السالمية والنصر مع القادسية والكويت مع القرين.(النهاية)

ح م ش / ط أ ب




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