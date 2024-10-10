Thursday, 10 October 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع التركي يحذر من جر المنطقة لاضطرابات كبيرة

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 10 - 10 (كونا) -- حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الخميس من جر المنطقة إلى "اضطرابات كبيرة" بسبب جهود الاحتلال الإسرائيلي في "نشر إرهاب الدولة في لبنان".
وقال غولر في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المتميز لتمرين (فري فاير 2024) بالقرب من العاصمة أنقرة إن جهود الاحتلال الإسرائيلي في "نشر إرهاب الدولة والاضطهاد في لبنان بعد فلسطين وقطاع غزة زادت من خطر جر المنطقة الجنوبية (لتركيا) إلى اضطرابات كبيرة".
وأضاف أنه "في ظل هذه الأجواء الحرجة يمكننا ضمان الردع بشكل أفضل من خلال الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة وانتهاج سياسات استباقية".
وأكد أن "الصراعات الخارجية لا سيما في المنطقة القريبة (من تركيا) وتهديد الإرهاب والصراعات الجيوسياسية تحتم على الجيش التركي زيادة جاهزيته القتالية". (النهاية)

ا ع س / م ع ع




MENAFN10102024000071011013ID1108767760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث