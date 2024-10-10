وزير الدفاع التركي يحذر من جر المنطقة لاضطرابات كبيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 10 - 10 (كونا) -- حذر وزير
الدفاع التركي يشار غولر اليوم الخميس من جر المنطقة إلى "اضطرابات كبيرة" بسبب جهود الاحتلال الإسرائيلي في "نشر إرهاب الدولة في لبنان".
وقال غولر في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات يوم المراقب المتميز لتمرين (فري فاير 2024) بالقرب من العاصمة أنقرة إن جهود الاحتلال الإسرائيلي في "نشر إرهاب الدولة والاضطهاد في لبنان بعد فلسطين وقطاع غزة زادت من خطر جر المنطقة الجنوبية (لتركيا) إلى اضطرابات كبيرة".
وأضاف أنه "في ظل هذه الأجواء الحرجة يمكننا ضمان الردع بشكل أفضل من خلال الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة وانتهاج سياسات استباقية".
وأكد أن "الصراعات الخارجية لا سيما في المنطقة القريبة (من تركيا) وتهديد الإرهاب والصراعات الجيوسياسية تحتم على الجيش التركي زيادة جاهزيته القتالية". (النهاية)
ا ع س / م ع ع
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