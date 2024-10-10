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منتخب الكويت لكرة القدم يخسر أمام نظيره العماني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 10 - 10 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة القدم أمام نظيره العماني بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مباراة جرت بينهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم لعام 2026.
وانطلقت المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط بإثارة وحماس وبضغط كبير من المنتخب العماني على مرمى منتخب الكويت حيث استطاع اللاعب العماني عبدالرحمن المشيفري تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16.
كما شهد الشوط الأول استحواذ المنتخب العماني على مجريات اللعب بحثا عن هدف آخر يؤهله للفوز بالنقاط الثلاث من المباراة حيث تمكن لاعبه محسن الغساني من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب العماني تسجيل هدفه الثالث عن طريق لاعبه المشيفري في الدقيقة 58 وفي الدقيقة 78 سجل اللاعب العماني عبدالله فواز هدف منتخبه الرابع.
وباشر منتخب الكويت لكرة القدم تدريباته قبل عشرة أيام في معسكره في مدينة دبي ضمن استعداداته لمواجهة منتخب سلطنة عمان اليوم ومنتخب فلسطين في 15 المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية لهذه التصفيات.
وكان المنتخب الكويتي تعادل في أول مباراتين بالمجموعة أمام نظيره الأردني في العاصمة عمان بهدف لكل منها في حين تعادل أمام المنتخب العراقي دون أهداف في المباراة التي اقيمت في الكويت. (النهاية)

ن ف ع / م ع ع




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