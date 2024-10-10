منتخب الكويت لكرة القدم يخسر أمام نظيره العماني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 10 - 10 (كونا) -- خسر منتخب
الكويت لكرة القدم
أمام نظيره العماني بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مباراة
جرت بينهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم لعام 2026.
وانطلقت المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي
في مسقط بإثارة وحماس وبضغط كبير من المنتخب العماني على مرمى منتخب الكويت حيث استطاع اللاعب العماني عبدالرحمن المشيفري تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16.
كما شهد الشوط الأول استحواذ المنتخب العماني على مجريات اللعب بحثا عن هدف آخر يؤهله للفوز بالنقاط الثلاث من المباراة حيث تمكن لاعبه محسن الغساني من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب العماني تسجيل هدفه الثالث عن طريق لاعبه المشيفري في الدقيقة 58 وفي الدقيقة 78 سجل اللاعب العماني عبدالله فواز هدف منتخبه الرابع.
وباشر منتخب الكويت لكرة القدم تدريباته قبل عشرة أيام في معسكره في مدينة دبي ضمن استعداداته لمواجهة منتخب سلطنة عمان اليوم ومنتخب فلسطين في 15 المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية لهذه التصفيات.
وكان المنتخب الكويتي تعادل في أول مباراتين بالمجموعة أمام نظيره الأردني في العاصمة عمان بهدف لكل منها في حين تعادل أمام المنتخب العراقي دون أهداف في المباراة التي اقيمت في الكويت. (النهاية)
ن ف ع / م ع ع
MENAFN10102024000071011013ID1108767759
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