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رؤساء مصر والصومال وإريتريا يؤكدون الاحترام المطلق لسيادة بلدان المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 10 (كونا) -- أكدت مصر وإريتريا والصومال اليوم الخميس ضرورة الالتزام "بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي" وخاصة "الاحترام المطلق" لسيادة بلدان المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره رؤساء مصر عبدالفتاح السيسي وإريتريا أسياس إفورقي والصومال حسن شيخ محمود صدر في ختام قمة ثلاثية عقدوها بالعاصمة الإريترية (أسمرا).
وأكد البيان المشترك الذي نشرته رئاسة الجمهورية المصرية "التصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر" إلى جانب "تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة".
وشدد على أهمية تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من "التصدي للإرهاب" بصوره كافة وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.
وأشار البيان إلى أن القمة التي انعقدت بين رؤساء الدول الثلاث تناولت "بعمق أكبر" الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية وكذلك الوضع في الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن ذلك.
وأضاف البيان أن القمة تناولت كذلك قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق (باب المندب) في سياق أهميته القصوى كممر بحري حيوي وآليات التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث.
وأشار إلى الترحيب بالجهود التي تقوم بها كل من إريتريا ومصر في دعم الاستقرار في الصومال وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية والإشادة بعرض مصر المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال.
وقال إنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.
وعلى جانب آخر أصدرت مصر وإريتريا بيانا مشتركا أكدتا فيه الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة وكذلك رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر.
وجاء في البيان الصادر عقب مشاورات مكثفة جرت بين الرئيسين السيسي وأفورقي بالعاصمة أسمرا بشأن العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية ودولية حيوية "واستشرافا للفرص المتاحة لتطوير العلاقات لخدمة تطلعات الشعبين" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من أفورقي إلى السيسي.
واتفق الطرفان وفق البيان على "ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية" للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين إلى جانب "الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة".
وفي السياق نفسه رحبت مصر والصومال في بيان مشترك بقرار مجلس الأمن رقم 2714 برفع حظر تصدير السلاح إلى الصومال كما أشادا "بجهود الجيش الفيدرالي الصومالي نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها".
واشار البيان الى مساندة دعوة الصومال للشركاء الدوليين لتوفير التمويل الضروري لبعثة السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال (اصوم) والتأكيد على أن الدعم الدولي للجهود الصومالية والأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال "إنما يصب في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية قيام البعثة الأفريقية بدعم مساعي الصومال نحو بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة وتمكينها من امتلاك وحماية مقدراتها وذلك بالتوازي مع الجهود العسكرية والأمنية للبعثة مع التعهد بتقديم كافة أنواع الدعم وبلورة البرامج الداعمة لهذا الهدف وفقا لأولويات الدولة الصومالية. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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