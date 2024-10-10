رؤساء مصر والصومال وإريتريا يؤكدون الاحترام المطلق لسيادة بلدان المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 10 - 10 (كونا) -- أكدت مصر وإريتريا والصومال اليوم الخميس ضرورة الالتزام "بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي" وخاصة "الاحترام المطلق" لسيادة بلدان المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره رؤساء مصر عبدالفتاح السيسي وإريتريا أسياس إفورقي والصومال حسن شيخ محمود صدر في ختام قمة ثلاثية عقدوها بالعاصمة الإريترية (أسمرا).
وأكد البيان المشترك الذي نشرته رئاسة الجمهورية المصرية "التصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر" إلى جانب "تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة".
وشدد على أهمية تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من "التصدي للإرهاب" بصوره كافة وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.
وأشار البيان إلى أن القمة التي انعقدت بين رؤساء الدول الثلاث تناولت "بعمق أكبر" الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية وكذلك الوضع في الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن ذلك.
وأضاف البيان أن القمة تناولت كذلك قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق (باب المندب) في سياق أهميته القصوى كممر بحري حيوي وآليات التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث.
وأشار إلى الترحيب بالجهود التي تقوم بها كل من إريتريا ومصر في دعم الاستقرار في الصومال وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية والإشادة بعرض مصر المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال.
وقال إنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.
وعلى جانب آخر أصدرت مصر وإريتريا بيانا مشتركا أكدتا فيه الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة وكذلك رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر.
وجاء في البيان الصادر عقب مشاورات مكثفة جرت بين الرئيسين السيسي وأفورقي بالعاصمة أسمرا بشأن العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية ودولية حيوية "واستشرافا للفرص المتاحة لتطوير العلاقات لخدمة تطلعات الشعبين" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من أفورقي إلى السيسي.
واتفق الطرفان وفق البيان على "ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية" للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين إلى جانب "الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة".
وفي السياق نفسه رحبت مصر والصومال في بيان مشترك بقرار مجلس الأمن رقم 2714 برفع حظر تصدير السلاح إلى الصومال كما أشادا "بجهود الجيش الفيدرالي الصومالي نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها".
واشار البيان الى مساندة دعوة الصومال للشركاء الدوليين لتوفير التمويل الضروري لبعثة السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال (اصوم) والتأكيد على أن الدعم الدولي للجهود الصومالية والأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال "إنما يصب في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية قيام البعثة الأفريقية بدعم مساعي الصومال نحو بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة وتمكينها من امتلاك وحماية مقدراتها وذلك بالتوازي مع الجهود العسكرية والأمنية للبعثة مع التعهد بتقديم كافة أنواع الدعم وبلورة البرامج الداعمة لهذا الهدف وفقا لأولويات الدولة الصومالية. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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