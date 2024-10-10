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رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع الأمين العام الجديد للناتو تعزيز قوة الحلف

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 10 (كونا) -- استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته وبحث معه سبل توحيد موقف الحلف وتعزيز قوته في وجه "العدوان الروسي".
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان لها إن ستارمر أكد استعداد المملكة المتحدة للمشاركة في قوات الحلف بما في ذلك عبر الردع النووي وتطلعها إلى العمل عن كثب مع الأمين العام الجديد للناتو في السنوات المقبلة.
وعلى صعيد النزاعات الدولية بحث الجانبان الوضع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الحد من التصعيد العسكري وضرورة وقف إطلاق النار.
واتفقا كذلك على أن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمن منطقة أوروبا والأطلسي لا يتجزآن وان العلاقات القوية بين الناتو وشركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة للغاية في حفظ الأمن العالمي.(النهاية)

ن ب ش / ه س ص



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