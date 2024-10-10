رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع الأمين العام الجديد للناتو تعزيز قوة الحلف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 10 - 10 (كونا) -- استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته وبحث معه سبل توحيد موقف الحلف وتعزيز قوته في وجه "العدوان الروسي".
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان لها إن ستارمر أكد استعداد المملكة المتحدة للمشاركة في قوات الحلف بما في ذلك عبر الردع النووي وتطلعها إلى العمل عن كثب مع الأمين العام الجديد للناتو في السنوات المقبلة.
وعلى صعيد النزاعات الدولية بحث الجانبان الوضع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الحد من التصعيد العسكري وضرورة وقف إطلاق النار.
واتفقا كذلك على أن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمن منطقة أوروبا والأطلسي لا يتجزآن وان العلاقات القوية بين الناتو وشركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة للغاية في حفظ الأمن العالمي.(النهاية)
ن ب ش / ه س ص
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