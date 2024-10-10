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(التجارة العالمية) تتوقع تصدر آسيا التجارة العالمية وانتعاشا لدول بالشرق الأوسط وإفريقيا

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 10 - 10 (كونا) -- أصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس تقريرا يشير إلى توقعها زيادة في حجم التجارة العالمية بالإضافة الى تصدر الدول الآسيوية التجارة العالمية إلى جانب انتعاش دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتوقع تقرير المنظمة زيادة بنسبة 2ر7 بالمئة في حجم التجارة العالمية لعام 2024 أي بنسبة أعلى قليلا من توقعاتها في أبريل الماضي من ذات العام التي كانت بنسبة 2ر6 بالمئة.
وقال المدير الاقتصادي لمنظمة التجارة العالمية رالف أوسا في مؤتمر صحفي إن هناك إمكانية أن تشهد آسيا نموا في الصادرات في العام الجاري متوقعا أن تساهم بمقدار 2ر8 نقطة من معدل النمو المتوقع للصادرات البالغ 3ر3 بالمئة مقابل صعود أقل انتعاشا لأوروبا.
من جانبه قال الاقتصادي البارز بالمنظمة كولمان ني إن قوة الصادرات الآسيوية تعود أساسا إلى زيادة حجم التجارة الصينية بنسبة 13 بالمئة مشيرا إلى أن هذا النمو يعود أساسا إلى زيادة الصادرات خاصة للأجهزة الإلكترونية والسيارات.
وأضاف ني أن صادرات الصين من السيارات زادت بنحو 25 بالمئة وتمثل السيارات الكهربائية 38 بالمئة من هذه الصادرات رغم الانخفاض الطفيف بنسبة 2 بالمئة الذي شهدته مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 خاصة في أوروبا.
في موازاة ذلك أكد أن معدلات نمو الصادرات والواردات في إفريقيا وفي دول الشرق الأوسط ارتفعت بشكل ملحوظ متوقعا أن تزداد واردات الشرق الأوسط بنسبة 9 بالمئة في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مشيرا إلى احتمالية أن تشهد المنطقتان عودة النمو التجاري إلى حجمهما السابق في العام المقبل.
وبين أن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع التجارة الداخلية في القارة الإفريقية بنسبة واحد بالمائة أي أقل من 11 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى 12 بالمئة العام الجاري وذلك بالرغم من انخفاض الواردات في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5 بالمئة مرجحا أن يدعم هذا الاتجاه جهود إفريقيا في تنويع التجارة وتعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية. (النهاية)

ا م خ / ف ا س




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