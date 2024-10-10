(التجارة العالمية) تتوقع تصدر آسيا التجارة العالمية وانتعاشا لدول بالشرق الأوسط وإفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 10 - 10 (كونا) -- أصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس تقريرا يشير إلى توقعها زيادة في حجم التجارة العالمية بالإضافة الى تصدر الدول الآسيوية التجارة العالمية إلى جانب انتعاش دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتوقع تقرير المنظمة زيادة بنسبة 2ر7 بالمئة في حجم التجارة العالمية لعام 2024 أي بنسبة أعلى قليلا من توقعاتها في أبريل الماضي من ذات العام التي كانت بنسبة 2ر6 بالمئة.
وقال المدير الاقتصادي لمنظمة التجارة العالمية رالف أوسا في مؤتمر صحفي إن هناك إمكانية أن تشهد آسيا نموا في الصادرات في العام الجاري متوقعا أن تساهم بمقدار 2ر8 نقطة من معدل النمو المتوقع للصادرات البالغ 3ر3 بالمئة مقابل صعود أقل انتعاشا لأوروبا.
من جانبه قال الاقتصادي البارز بالمنظمة كولمان ني إن قوة الصادرات الآسيوية تعود أساسا إلى زيادة حجم التجارة الصينية بنسبة 13 بالمئة مشيرا إلى أن هذا النمو يعود أساسا إلى زيادة الصادرات خاصة للأجهزة الإلكترونية والسيارات.
وأضاف ني أن صادرات الصين من السيارات زادت بنحو 25 بالمئة وتمثل السيارات الكهربائية 38 بالمئة من هذه الصادرات رغم الانخفاض الطفيف بنسبة 2 بالمئة الذي شهدته مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 خاصة في أوروبا.
في موازاة ذلك أكد أن معدلات نمو الصادرات والواردات في إفريقيا وفي دول الشرق الأوسط ارتفعت بشكل ملحوظ متوقعا أن تزداد واردات الشرق الأوسط بنسبة 9 بالمئة في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مشيرا إلى احتمالية أن تشهد المنطقتان عودة النمو التجاري إلى حجمهما السابق في العام المقبل.
وبين أن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع التجارة الداخلية في القارة الإفريقية بنسبة واحد بالمائة أي أقل من 11 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى 12 بالمئة العام الجاري وذلك بالرغم من انخفاض الواردات في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5 بالمئة مرجحا أن يدعم هذا الاتجاه جهود إفريقيا في تنويع التجارة وتعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية. (النهاية)
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